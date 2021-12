Slim 400, le rappeur californien prometteur, décédé à 33 ans après le tournage

Un rappeur prometteur est décédé à la suite d’une fusillade à Los Angeles mercredi soir. Le rappeur Slim 400, basé à Compton, aurait été tué par balle dans un quartier d’Inglewood mercredi soir, ont confirmé des sources policières à TMZ. À l’heure actuelle, aucun autre détail concernant le décès de Slim, y compris ce qui a conduit à la fusillade mortelle et le nombre de suspects impliqués, n’a été divulgué. Slim avait 33 ans. Ni son équipe ni sa famille n’ont publié de déclaration publique pour le moment.

La nouvelle du décès de Slim a immédiatement suscité une vague de condoléances et d’hommages en ligne, où une personne a écrit : « Pas de souci. Vive l’homme mince. » Quelqu’un d’autre a tweeté : « RIP Slim 400. Un prototype de gangsta rap Compton, un ambassadeur d’une tradition, d’une lignée et d’une histoire – qui a fait un tas de chansons de rap dures comme l’enfer pleines de gravité sobre et de force brutale. » Une troisième personne a écrit : « Mes prières accompagnent la famille et les amis en leur temps de deuil ».

Le rappeur de Los Angeles et associé de YG, Slim400, aurait été tué par balle. Nos condoléances à sa famille et ses amis. Veuillez les garder dans vos prières ! ️ pic.twitter.com/GmrsxWYJSj – Puissance 106 (@Power106LA) 9 décembre 2021

Le décès tragique de Slim survient un peu plus de deux ans après avoir survécu à une fusillade en voiture en juin 2019. Un responsable du département du shérif du comté de Los Angeles a confirmé la fusillade au Los Angeles Times. Une source distincte a confirmé que Slim était la victime et a déclaré que Slim avait reçu plusieurs balles lors de l’attaque. Des sources ont dit plus tard à TMZ que Slim avait reçu huit balles et subi une intervention chirurgicale. Juste un mois après le tournage, Slim s’est assis avec une station de radio de LA et a détaillé ses expériences.

« J’ai juste l’impression que quand tu voulais être ici et que Dieu a un plan pour toi, ça ne l’arrête pas », a-t-il déclaré. « J’ai touché le sol en pensant que c’était fini. Ma famille est sortie, m’a gardé en vie, m’a parlé, m’a traîné dans la maison pendant qu’ils tiraient encore… Ma famille, je l’aime à mort pour m’avoir sauvé. Je me sens juste comme si j’étais béni juste d’être ici parce que j’aurais pu mourir ici et là. »

Né Vincent Cohran de parents militaires en Allemagne, Slim a déménagé aux États-Unis alors qu’il était enfant et a grandi à Compton. Il a ensuite été découvert et signé par le label musical désormais inexistant Pu$haz Ink et est connu pour ses collaborations avec des artistes de renom, dont YG (Young Gangsta). Le New York Post rapporte que Slim, qui était privé de sa vie personnelle, aurait une fille nommée Parris, qu’il a accueillie en mars 2009.