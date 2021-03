Slime Bath de Robert Downey Jr.aux Kids ‘Choice Awards

Quelques jours après avoir reçu une nomination aux Razzie Awards pour son rôle dans Les aventures du Dr Dolittle, Robert Downey Jr. a remporté le prix de « l’acteur de cinéma préféré » pour ce même rôle dans le Prix ​​du choix des enfants 2021. Un gala caractérisé par ses bains de boue verte, dont notre bien-aimé Iron Man a souffert cette année.

« Honnêtement, je suis étonné de voir comment les jeunes ont enduré ces derniers mois avec tant de courage et de flexibilité. Je pense que vous avez de précieux jours devant vous et je suis fier de vous divertir. » Robert Downey Jr. a ainsi remercié le prix au jury des jeunes, qui vote dans ces prix détenus par Nickelodeon.

Les remerciements sont également allés à sa famille et, bien sûr, à son créateur ce soir-là, avec beaucoup de blagues auxquelles il venait. « Je voudrais remercier mes amis de Giorgio Armani pour m’avoir prêté ce beau costume … ».

Dans la section cinéma, Wonder Woman 1984 a remporté le prix du meilleur film et Âme pour le meilleur film d’animation. Pour sa part, Millie Bobby Brown a reçu le prix de la meilleure actrice pour Enola Holmes. En série, Des choses plus étranges Oui Bob l’éponge ils ont également triomphé lors de la cérémonie.