Slime Rancher: Plortable Edition apporte de bons moments à Goopy pour basculer, et c’est maintenant disponible

Il y a des jeux qui conviennent étrangement à la Nintendo Switch, et Slime Rancher a toujours été l’un d’entre eux. Sauf que jusqu’à aujourd’hui, il n’y était même pas ! Fou. Heureusement, les développeurs Monomi Park ont ​​enfin corrigé ce problème avec le lancement de Slime Rancher: Plortable Edition sur Switch.

Et non, nous n’avons pas mal orthographié “portable” – les plorts sont la devise du jeu, qui est juste un mot mignon pour “slime caca”. En tant qu’éleveur de slime, votre travail consiste à rassembler les slimes de la nature afin de vendre leur adorable bouse à la bourse, de gagner assez d’argent pour éventuellement agrandir votre ferme, trouver de nouveaux slimes et peindre votre maison de belles couleurs.

Plus tôt cette année, Monomi Park a annoncé que la suite de Slime Rancher serait un titre de lancement Xbox Game Pass et une exclusivité des différentes consoles de Microsoft.

Mais au moins, nous pouvons jouer l’original jusque-là. Slime Rancher : Plortable Edition est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop !