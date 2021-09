Sling TV : chaînes, forfaits et comment s’inscrire

En tant que l’un des services de streaming TV en direct les plus populaires, Sling apporte le meilleur du câble sur vos écrans tout en gardant le prix plus abordable que des concurrents comme YouTube TV et Hulu avec Live TV. Lorsqu’il s’agit de couper le cordon et de remplacer votre facture de câble par quelque chose d’un peu moins cher, Sling TV devrait être le premier service que vous essayez.

Le paradis des streamers

Sling TV

Votre hub pour les chaînes en direct, les films et plus encore

Inscrivez-vous à Sling TV dès aujourd’hui avec des forfaits à partir de 35 $ par mois ! Sling TV maintient les prix abordables en vous permettant d’ajouter des chaînes supplémentaires à votre guise. Bien qu’il n’y ait pas d’essai gratuit disponible actuellement, Sling propose actuellement plusieurs offres intéressantes pour les nouveaux abonnés.

Service de diffusion en continu de Sling TV

Qu’est-ce que Sling TV ?

Les abonnements Sling TV commencent à seulement 35 $ par mois et garantissent que vous ne manquerez jamais un autre épisode de vos émissions préférées. Pas à la maison? Pas de problème. Sling est disponible en tant qu’application sur les téléphones et tablettes Android et iOS, les consoles de jeux Xbox et les appareils de diffusion en continu tels que Fire TV Stick, Roku et Apple TV.

Grâce à des services comme Sling, le câble est moins restrictif que jamais – il n’y a même pas de contrat à se soucier lors de l’inscription. Il n’y a qu’un seul problème : Sling TV n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et à Porto Rico.

Combien coûte Sling TV ?

Source : Keegan Prosser / Android Central

Avec Sling TV, vous n’avez jamais à vous soucier de contrat ou de frais supplémentaires, comme vous pouvez le voir avec une facture de câble. Les deux principaux forfaits de Sling TV sont Sling Orange et Sling Blue, qui coûtent 35 $ par mois et varient selon les chaînes qu’ils proposent.

Sling Orange déverrouille 32 chaînes en direct, dont ESPN et Disney Channel. En comparaison, Sling Blue vous donne accès à 43 chaînes, qui comprennent une collection élargie de réseaux axés sur le divertissement. Les deux plans vous donnent également accès à 50 heures de stockage DVR dans le cloud, mais le plan Orange vous permet de diffuser sur un seul appareil, tandis que le plan Bleu vous permet de diffuser jusqu’à trois appareils simultanément. Un troisième forfait, Sling Orange + Blue, combine toutes les chaînes des deux forfaits en un seul forfait pour seulement 50 $ par mois.

Lorsque vous vous inscrivez à Sling, vous avez également la possibilité d’ajouter des bouquets de chaînes cinéma et des chaînes premium à votre abonnement mensuel moyennant des frais supplémentaires. Showtime, MTV, Comedy Central et Disney Junior font partie des chaînes premium que vous pouvez ajouter à votre abonnement à votre guise.

Quelles chaînes sont sur Sling TV ?

Source : Sling TV

Bien qu’il n’offre pas autant de chaînes que ses concurrents, Sling maintient son prix bas en se concentrant uniquement sur les chaînes les meilleures et les plus populaires pour les enfants et les adultes. D’ESPN et Disney Channel à NFL Network et HGTV, les émissions à regarder ne manquent pas lorsque vous êtes abonné à Sling.

Bien que Sling propose des chaînes locales telles que FOX et NBC, l’accès à celles-ci peut varier en fonction des régions dans lesquelles vous vivez aux États-Unis. De plus, l’utilisation de Sling avec un appareil AirTV vous permet de déverrouiller encore plus de chaînes locales comme ABC et CBS sur votre guide des chaînes avec un compte Locast gratuit.

Il convient également de souligner que, étant donné que Sling TV propose deux forfaits de base, les chaînes disponibles via chaque forfait varient également un peu selon les chaînes proposées. Donc, dans cet esprit, voici à quelles chaînes vous aurez accès sur Sling Orange vs. Sling Blue.

Chaînes sur Sling Orange

A&E AMC AXS TV BBC America Bloomberg Television Cartoon Network Cheddar Cheddar Big News Comedy Central CNN Disney Channel ESPN2 ESPN3 EPIX Drive In Food Network Freeform Fuse History Channel HGTV IFC Lifetime Newsy TBS TNT Travel Channel Tribeca Shortlist Viceland

Chaînes sur Sling Blue

A&E AMC AXS TV BBC America BET Bravo Bloomberg Television Cartoon Network Cheddar Cheddar Big News Comedy Central CNN E! EPIX Drive-In Food Network FOX News Fuse FX History Channel HGTV HLN IFC Lifetime MSNBC National Geographic NBC Select Markets NBC Sports Network Newsy Nick Jr. NFL Network SYFY TBS TNT Travel Channel Tribeca Shortlist truTV USA Viceland

Modules complémentaires premium sur Sling TV

Comme YouTube TV et Hulu + Live TV, Sling TV offre aux abonnés la possibilité d’ajouter des bouquets de chaînes pour un petit supplément chaque mois. Ceux-ci incluent le Sports Extra pour 11 $ par mois ou le NBA League Pass pour 29 $ supplémentaires par mois, qui sont disponibles pour les abonnés des forfaits Orange et Bleu. Les autres options groupées de Sling TV sont Comedy Extra, Kids Extra, News Extra, Lifestyle Extra, Hollywood Extra et Heartland Extra, qui commencent à 6 $ supplémentaires par mois.

Chaînes gratuites sur Sling TV

Source : Keegan Prosser / Android Central

Bien que Sling TV n’offre pas actuellement d’essai gratuit disponible actuellement, il existe toujours un moyen d’accéder gratuitement à ce service de streaming. La section Sling Free vous permet de regarder gratuitement une sélection d’émissions à la demande, de films et même quelques chaînes de télévision en direct – vous n’avez même pas besoin d’entrer vos informations de facturation ! C’est un excellent moyen de voir comment Sling fonctionne sans souscrire à un abonnement.

Il y a plus de 30 chaînes que vous pouvez regarder sur Sling Free sans même entrer vos informations de facturation ! Bien sûr, bien que la plupart de ces chaînes ne soient pas bien connues, elles diffusent toujours d’excellentes émissions et films. Vous pouvez trouver des chaînes gratuites comme AMC Presents, Buzzr, Shout TV, The Film Detective, Bon Appétit, Law & Crime Rewind, Ryan & Friends, Live x Live, et plus encore.

Quels appareils prennent en charge Sling TV ?

Alors que l’un des moyens les plus simples de commencer à diffuser est de télécharger Sling TV sur un appareil Fire Stick, Roku ou Apple TV, grâce à la technologie moderne, vous pouvez regarder Sling sur plus que votre téléviseur à la maison. En fait, Sling TV est également disponible en tant qu’application sur les appareils mobiles iOS et Android, y compris les smartphones, les tablettes et certaines consoles de jeux Xbox. Voici une liste complète des appareils qui prennent actuellement en charge Sling TV :

Plateforme Sling TV Téléphones/tablettes Android ✔️ Android TV ✔️ Chromecast ✔️ Google Nest ✔️ iOS et iPadOS ✔️ Apple TV ✔️ Tablettes Fire ✔️ Appareils FireTV ✔️ Roku (certains modèles) ✔️ Xbox One/One S ✔️ PlayStation 4/5 ❌ Oculus Go ✔️ Portail TV ✔️ TiVo Stream 4K ✔️ Nintendo Switch ❌ Smart TV Samsung (certains modèles)

LG (certains modèles)

Xfinity Flex

Certains téléviseurs intelligents de Samsung et LG ont également accès à l’application, ou vous pouvez utiliser Chromecast, un AirTV Mini ou un casque Oculus Quest VR. Regarder avec votre ordinateur est également une option, avec Sling TV accessible via Google Chrome, Microsoft Edge et Safari.

Existe-t-il des offres Sling TV ?

Les nouveaux membres voudront certainement prendre un moment avant de s’inscrire. Il y a toujours quelques bonnes affaires disponibles directement auprès de Sling, des remises sur votre premier mois de service aux appareils de streaming gratuits lorsque vous prépayez pour quelques mois de service lors de votre inscription. L’offre la plus récente disponible est généralement présentée en haut de la page d’accueil de Sling, mais vous pouvez également visiter la page Offres sur Sling sur son site Web pour trouver plus d’offres pour les nouveaux abonnés.

À l’heure actuelle, la meilleure offre Sling TV consiste à retirer 25 $ de votre premier mois de service, ce qui fait baisser son prix à seulement 10 $. Jusqu’à présent, c’est le moyen le plus abordable de rejoindre Sling TV que nous ayons vu toute l’année. Notez simplement que l’offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients lors de l’activation du compte. Il convient également de souligner que Sling TV a un accord qui vous permet de gagner un appareil AirTV Mini gratuit lorsque vous prépayez pour deux mois de service.

Diffusion en direct abordable

Sling TV

Télévision en direct sans les frais de câble

Les abonnements Orange ou Bleu de Sling TV offrent une tonne de programmation en direct et à la demande avec la possibilité de personnaliser vos plans. Découvrez quel bouquet de chaînes et quels modules complémentaires correspondent le mieux à vos besoins.

