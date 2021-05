Sling TV: chaînes, forfaits et inscription

En tant que l’un des services de streaming TV en direct les plus populaires, Sling apporte le meilleur du câble à vos écrans tout en gardant le prix plus abordable que des concurrents comme YouTube TV et Hulu avec Live TV. Quand il s’agit de couper le cordon et de remplacer votre facture de câble par quelque chose d’un peu moins cher, Sling TV devrait être le premier service que vous essayez.

Avec votre abonnement Sling, vous ne manquerez plus jamais un autre épisode de vos émissions préférées. Pas à la maison? Pas de problème. Sling est disponible en tant qu’application sur les téléphones et tablettes Android et iOS, les consoles de jeux Xbox et les appareils de streaming tels que Fire TV Stick, les clés de streaming Roku et Apple TV. Grâce à des services comme Sling, le câble est moins contraignant que jamais – il n’y a même pas de contrat à craindre lors de l’inscription.

Combien coûte Sling TV par mois?

Sling TV propose deux forfaits à partir de seulement 35 $ par mois! Il n’y a jamais de contrat ou de frais supplémentaires à craindre comme vous pourriez le voir avec une facture de câble. Si vous souhaitez ajouter encore plus de chaînes à votre abonnement Sling TV, vous pouvez sélectionner divers forfaits complémentaires qui augmentent le coût de votre facture mensuelle et le nombre de chaînes que vous pouvez regarder.

Quelles sont les chaînes de Sling TV?

Bien qu’il n’offre pas autant de chaînes que ses concurrents, Sling maintient son prix bas en se concentrant uniquement sur les chaînes les meilleures et les plus populaires pour les enfants et les adultes. D’ESPN et Disney Channel à NFL Network et HGTV, les émissions ne manquent pas lorsque vous êtes abonné à Sling. Sling a le choix entre deux plans de base qui varient un peu dans les canaux qu’ils offrent, ainsi qu’un troisième plan qui comprend toutes les chaînes des deux plans de base. Il existe également des forfaits complémentaires qui vous permettent de regarder encore plus de chaînes qui ne sont pas incluses dans les forfaits de base moyennant des frais mensuels supplémentaires.

Il existe une page utile dédiée à toutes les chaînes disponibles chez Sling, bien que vous souhaitiez vous rappeler que beaucoup de ces chaînes ne sont disponibles que dans les packages complémentaires et non dans les plans de base. Vous pouvez cliquer sur la chaîne qui vous intéresse pour plus d’informations.

Pouvez-vous obtenir des chaînes locales avec Sling?

Sling propose des chaînes locales comme Fox et NBC, mais elles ne sont disponibles que dans certaines régions des États-Unis. En utilisant Sling avec un appareil AirTV, vous pouvez déverrouiller encore plus de chaînes locales comme ABC et CBS sur votre guide des chaînes avec un compte Locast gratuit. Habituellement, Sling TV a même un accord qui vous permet d’obtenir un appareil AirTV Mini gratuit lorsque vous payez à l’avance pour deux mois de service.

Quels sont les forfaits Sling TV?

Les deux principaux packages de Sling sont appelés Sling Orange et Sling Blue. Les deux coûtent 35 $ par mois et varient dans les canaux qu’ils fournissent. Avec Sling Orange, vous pouvez déverrouiller des chaînes telles que ESPN et Disney Channel, tandis qu’avec Sling Blue, vous aurez accès à des chaînes telles que NFL Network et Fox (le cas échéant). Quel que soit votre choix, vous débloquez plus de 30 chaînes de télévision en direct que vous pouvez regarder quand vous le souhaitez! Un troisième plan, Sling Orange + Blue, combine toutes les chaînes des deux forfaits en une seule pour seulement 50 $ par mois.

Lorsque vous vous inscrivez à Sling, vous aurez la possibilité d’ajouter des forfaits de chaînes de cinéma et d’autres chaînes à votre abonnement mensuel moyennant des frais supplémentaires. Des chaînes telles que Showtime, MTV, Comedy Central, Disney Junior, etc. sont disponibles pour être ajoutées à votre abonnement à votre guise.

Sling TV est-il vraiment gratuit en ce moment?

Bien que Sling TV ne propose pas d’essai gratuit pour le moment, il existe toujours un moyen d’accéder gratuitement à ce service de streaming. La section Sling Free vous permet de regarder gratuitement une sélection d’émissions à la demande, de films et même de quelques chaînes de télévision en direct – vous n’avez même pas besoin de saisir vos informations de facturation! C’est un excellent moyen de voir comment Sling fonctionne sans souscrire à un abonnement.

Quelles sont les chaînes sur Sling Free?

Vous pouvez regarder plus de 30 chaînes sur Sling Free sans même saisir vos informations de facturation! Bien sûr, bien que la plupart de ces chaînes ne soient pas bien connues, elles diffusent toujours d’excellents films et émissions. Vous pouvez trouver des chaînes gratuites comme AMC Presents, Buzzr, Shout TV, The Film Detective, Bon Appétit, Law & Crime Rewind, Ryan & Friends, Live x Live, et plus encore.

Quelles plates-formes ont une application Sling TV?

Grâce à la technologie moderne, vous pouvez regarder Sling sur plus que votre téléviseur à la maison. Il est disponible en tant qu’application sur les appareils mobiles iOS et Android, y compris les smartphones et les tablettes, ainsi que sur les consoles de jeux Xbox et les appareils de diffusion en continu tels que le Fire TV Stick, les clés de streaming Roku et l’Apple TV.

Certains téléviseurs intelligents de Samsung et de LG ont également accès à l’application, ou vous pouvez utiliser Chromecast, un AirTV Mini ou un casque Oculus Quest VR. Regarder avec votre ordinateur est également une option. De nouvelles façons de diffuser Sling apparaissent toujours tout au long de l’année.

