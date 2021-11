Sling TV offre Paramount Network gratuitement avant la première

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Rattraper Yellowstone avant la première de la saison 4 est devenu beaucoup moins cher! Le compte à rebours de la nouvelle saison étant officiellement lancé, Sling TV se lance dans le plaisir en proposant une nouvelle offre inspirée de Yellowstone. Selon The Streamable, le service de télévision propose actuellement un aperçu gratuit de Paramount Network, la chaîne diffusée par le drame occidental créé par Taylor Sheridan.

SlingTV est un service de télévision basé sur une application qui vous permet de diffuser la télévision en direct et du contenu à la demande sur Internet. Le service propose deux forfaits – Sling Blue et Sling Orange, tous deux proposant différents bouquets de chaînes – pour 35 $ par mois, bien que le service propose actuellement une promotion de 10 $ le premier mois pour les nouveaux clients et les clients fidèles. Paramount Network, quant à lui, est l’une des chaînes qui peuvent être ajoutées à des forfaits dans le cadre du module complémentaire Comedy Extra, qui coûte 6 $ supplémentaires par mois. Cependant, jusqu’au dimanche 14 novembre, la chaîne sera disponible pour les clients Sling Orange et Blue sans frais supplémentaires.

L’accord arrive à point nommé pour les fans de Yellowstone, alors que Paramount Network diffuse un marathon de « première semaine » d’une semaine. Le marathon, qui verra tous les épisodes des trois premières saisons rediffusés, a officiellement débuté lundi et devrait déboucher sur la première de la saison 4 de deux heures du dimanche 7 novembre.

En plus de regarder Yellowstone sur Paramount Network lors de ses diffusions normales du dimanche soir et de ses rediffusions et marathons occasionnels, tous les épisodes de la série sont disponibles en streaming sur Peacock, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Le service de streaming NBCUniveral a acquis les droits de la série en janvier 2020 et est désormais la maison de streaming officielle de l’émission. L’émission est arrivée sur la plate-forme peu de temps après et est devenue « l’une des émissions les plus performantes sur Peacock à ce jour », a annoncé le streamer. La saison 3 y est ensuite arrivée en novembre 2020.

Yellowstone raconte l’histoire de la famille Dutton, qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. « Business as usual » pour les Dutton, cependant, comprend des meurtres inexpliqués, des trahisons et des passés sombres. La série met en vedette Kevin Costner, Wes Bentley, Cole Hauser, Luke Grimes, Danny Huston, Kelly Reilly, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham. La saison 4 devrait débuter avec une première de deux heures le dimanche 7 novembre à 20 h HE sur Paramount Network. La prochaine série de Sheridan Mayor of Kingstown et la préquelle de Yellowstone 1883 seront ensuite diffusées sur Paramount +, auquel vous pouvez vous inscrire ici, le dimanche 14 novembre et le dimanche 19 décembre.