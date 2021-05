Sling TV pour iPhone et iPad ajoute la prise en charge d’AirPlay dans une nouvelle mise à jour

Le service de streaming Sling TV a reçu une nouvelle mise à jour qui permet à la prise en charge d’AirPlay de diffuser son contenu depuis un iPhone ou un iPad vers d’autres appareils.

Avec la version 6.3.9, Sling TV offre désormais la possibilité de diffuser du contenu AirPlay depuis votre iPhone ou iPad vers l’Apple TV, certaines Smart TV et d’autres appareils dotés d’AirPlay. Cela a été repéré pour la première fois par Appleosophy.

«Vous pouvez désormais diffuser SlingTV depuis iOS en utilisant Apple AirPlay sur des téléviseurs / appareils prenant en charge Airplay. De nombreuses corrections de bogues des joueurs rendent également la visualisation du contenu plus fiable. »

Sling TV est un service de streaming qui propose une télévision gratuite et payante à diffuser sur n’importe quel appareil. Avec plus de 200 chaînes, les utilisateurs peuvent regarder ABC News Live, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network, Disney, ESPN, etc.

Le service propose également des programmes en 22 langues, dont l’espagnol, l’hindi et l’arabe. Sling TV coûte 30 USD par mois et peut être diffusé sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Avec cette mise à jour, Sling rejoint une longue liste d’applications prenant en charge AirPlay. La plupart axées sur l’audio, de nombreuses autres applications offrent la prise en charge d’AirPlay 2 avec la possibilité de diffuser de l’audio pour deux appareils simultanément, comme une paire de HomePod, HomePod mini ou même deux AirPod.

Avec AirPlay, vous pouvez facilement diffuser ce qui se trouve sur votre iPhone ou iPad sur un tas d’écrans ou de haut-parleurs différents.

La mise à jour 6.3.9 de Sling TV est disponible via l’App Store pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV.

