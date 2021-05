Sling TV sur Fire Stick: voici comment démarrer avec le streaming

L’un des moyens les plus simples de regarder la télévision en direct sans s’engager dans un forfait câblé est Sling TV. Le service de streaming en ligne comprend plus de 50 chaînes en direct, qui varient en fonction du forfait que vous choisissez, qui couvre les sports en direct, les dernières nouvelles et tout ce qui concerne le divertissement. Et que vous soyez abonné au forfait Sling Orange ou Sling Blue, l’un des moyens les plus simples d’accéder à votre contenu préféré consiste à utiliser une clé Amazon Fire TV. Voici tout ce que vous devez savoir pour accéder à Sling TV sur Fire Stick.

Comment obtenir Sling TV sur Fire Stick

Accédez au Domicile l’écran de votre Amazon Fire Stick.

Sélectionnez le Rechercher icône sur le côté gauche du menu.

Source: Keegan Prosser / Type central Android Sling TV et cliquez sur la première option qui apparaît.

Choisir la Application Sling TV et sélectionnez Obtenir.

Source: Keegan Prosser / Android Central Attendez que l’application Sling TV Installer.

Une fois l’application Sling TV téléchargée, vous devriez pouvoir l’ouvrir et commencer la diffusion. L’application Sling TV apparaîtra également sur votre page d’accueil à l’avenir.

Pourquoi devriez-vous ajouter Sling TV sur Fire Stick?

En plus d’être connu comme le service original de remplacement de câble basé sur une application, Sling TV représente une fraction du coût de concurrents comme YouTube TV et Fubo TV. Sling TV offre également aux abonnés la possibilité de choisir parmi une poignée de plans, en fonction du type de contenu en direct qui vous intéresse, ce qui ne fera qu’améliorer les capacités de streaming de votre Fire TV Stick.

Plus précisément, le plan Sling Orange coûte 35 USD et comprend 32 chaînes en direct, dont ESPN, CNN, BBC America et AMC. Le Sling Blue coûte également 35 $ par mois, mais comprend 47 chaînes en direct, dont BET, Bravo et Cartoon Network. Étant donné que chaque plan propose une sélection différente de canaux, vous pouvez également choisir de vous abonner aux deux pour un coût conjoint de 50 $ par mois.

Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de Sling TV pour voir quel plan vous convient le mieux.

