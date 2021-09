Sling TV : tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming TV en direct

Forfait Bleu & Orange

Vous pouvez également obtenir les deux plans à la fois pour le coût de 50 $ par mois. Cela vous donne 51 canaux au total, plus jusqu’à trois flux simultanés à la fois et 50 heures de stockage DVR dans le cloud.

Forfaits complémentaires

Sling TV propose de nombreux forfaits complémentaires que vous pouvez acheter pour compléter votre forfait Bleu, Orange ou Bleu et Orange. Cela comprend des bouquets de chaînes complémentaires axés sur les enfants, les actualités, les sports, la comédie, etc. Ils coûtent entre 6 $ et 11 $ de plus. Vous pouvez également acheter l’accès à des chaînes de cinéma de premier plan comme Starz, Epix et Showtime, ainsi qu’à des chaînes uniques à la carte pour aussi peu que 3 $ par mois. Enfin, vous pouvez acheter DVR Plus, qui augmente votre stockage DVR cloud à 200 heures pour 5 $ par mois. Vous pouvez consulter une liste de tous les plans complémentaires de Sling TV sur son site Web.

Plans espagnols et internationaux

En dehors des principaux plans bleu et orange, Sling TV propose également des plans de programmation espagnols et internationaux séparés. Les forfaits espagnols commencent à 10 $ par mois avec plus de 20 chaînes dans les forfaits principaux, d’autres forfaits étant également disponibles. Les plans internationaux offrent des tonnes de chaînes de 23 marchés différents en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Sling TV gratuitement et location de films