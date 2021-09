Slinger Lasith Malinga annonce sa retraite de toutes les formes de cricket Colombo

Il a récupéré 107 guichets dans 84 Internationaux T20, 338 scalps dans 226 ODI et 101 guichets dans 30 Tests.

Le vétéran du rythme sri lankais Lasith Malinga, qui a terrorisé les meilleurs batteurs du monde avec ses yorkshires écrasants délivrés d’une action à bras bas et en fronde, a annoncé mardi sa retraite de toutes les formes de cricket.

Le joueur de 38 ans, qui était capitaine de l’équipe sri lankaise victorieuse de la Coupe du monde T20 2014, a publié un message sur son compte de réseau social annonçant sa décision.

« Raccrocher mes chaussures T20 et me retirer de toutes les formes de cricket ! Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu dans mon parcours et j’ai hâte de partager mon expérience avec les jeunes joueurs de cricket dans les années à venir », a tweeté Malinga.

Malinga avait pris sa retraite du cricket Test et ODI en janvier de cette année, mais ne l’avait pas encore quitté des internationaux T20.

L’année dernière, il avait exprimé son désir de diriger le Sri Lanka lors de la Coupe du monde T20, qui devait initialement se tenir en Australie en octobre-novembre 2020 mais se tiendra le mois prochain après un report forcé du COVID.

“Je suis impatient d’aider les jeunes et de les guider dans les années à venir”, a-t-il déclaré en remerciant son équipe nationale et toutes les franchises pour lesquelles il a joué, y compris l’équipe IPL Mumbai Indians.

« Je veux donner du repos à 100 % à mes chaussures T20. Alors que mes chaussures se reposeront, mon amour pour le jeu ne demandera jamais de repos », a ajouté Malinga souriant dans la vidéo.

Malinga, qui a disputé 122 matchs IPL, a 170 guichets à son actif, le plus élevé de la ligue riche en espèces, avec les meilleurs chiffres de bowling de 5/13.

Il a récupéré 107 guichets dans 84 Internationaux T20, 338 scalps dans 226 ODI et 101 guichets dans 30 Tests.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.