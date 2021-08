Slipknot annonce la tournée européenne de l’été 2022

NŒUD COULANT embarquera pour une tournée européenne en juillet et août 2022.

Le trek de 13 dates, qui débutera le 15 juillet 2022 à Moscou, en Russie, comprend les six spectacles européens reprogrammés précédemment annoncés qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

Dates de la tournée 2022 :

15 juillet – Moscou, Russie @ Park Live Festival



17 juillet – Kiev, Ukraine @ Upark Festival



20 juil. – Bucarest, Roumanie @ Romexpo



21 juillet – Plovdiv, Bulgarie @ Hills of Rock



23 juillet – Athènes, Grèce @ Release Festival



27 juillet – Graz, Autriche @ Messe Open Air



28 juillet – Prague, République tchèque @ O2 Arena



01 août – Genève, Suisse @ Arena



03 août – Bratislava, Slovaquie @ Nepela Arena



05 août – Wacken, Allemagne @ Wacken Open Air



07 août – Gdansk, Pologne @ Ergo Arena



11 août – Tallinn, Estonie @ Saku Suurhall



15 août – Malmö, Suède @ Arena

En juin dernier, NŒUD COULANT a annoncé l’incarnation en 2021 de la “Knotfest Roadshow”. Le soutien sur le trek viendra de trois Grammy– des sommités de la musique lourde nominées, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE.

La série de 28 dates, produite par Pays vivant, démarre à la suite de l’annonce précédente du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. “Knotfest Roadshow”La première date officielle de a lieu à Tinley Park, dans l’Illinois, le 28 septembre, la tournée serpentant ensuite à travers les États-Unis pour se terminer en Arizona début novembre.

Il y a vingt-deux ans, neuf musiciens inspirés de Des Moines, dans l’Iowa, ont fait voler en éclats tout ce qui était possible dans la musique rock. Pour le moment NŒUD COULANT ont émergé en 1999 avec leur premier album éponyme, il était clair qu’ils ne ressemblaient à rien de ce que le monde avait vu auparavant. Lorsqu’un acte créatif similaire peut avoir épuisé ou perdu sa pertinence en chassant l’acceptation par le grand public, NŒUD COULANT a seulement prouvé qu’un engagement durable envers l’évolution constante, leur métier et leurs fans peut non seulement permettre à un groupe de rock de continuer, mais aussi de s’épanouir et de repousser les limites de ce qui définit le heavy metal et la musique rock en général. Avec “Nous ne sommes pas votre genre”, NŒUD COULANTpremier nouvel album de en cinq ans, le groupe a livré quand ils étaient le plus nécessaires. Pendant ce temps, NŒUD COULANTest annuel Fête des nœuds est devenu le plus grand festival de hard rock et de métal au monde, s’étendant sur quatre continents. Plus de 550 000 fans ont assisté à ces festivals massifs, aussi culturels que musicaux, mêlant rock lourd et hip hop, musique du monde, arts visuels, installations expérientielles et bien plus encore. Mis à part la musique enregistrée et les performances live, NŒUD COULANT a toujours imprégné la culture dominante d’une manière qui défie les attentes. Récemment, NŒUD COULANT en partenariat avec Amazon Studios‘ campagne publicitaire pour leur série à succès “Les garçons”, et ont lancé SLIPKNOT N°9 Whisky en partenariat avec Distillerie Cedar Ridge (Institut de distillation américain‘s “Distillateur de l’année 2017”).

“Nous ne sommes pas votre genre” est sorti en août 2019. Le disque s’est vendu à 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se hisser à la première place du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes de aux États-Unis ont été stimulées par une offre de rachat de billets de concert/vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée de l’été 2019.