Slipknot annonce la toute première diffusion en direct du « Knotfest Los Angeles » du mois prochain

Pour tous les fans du monde entier incapables d’être présents en tant que NŒUD COULANT effectue la plus grande performance phare de sa carrière à ce jour, le groupe a annoncé aujourd’hui que le Knotfest Los Angeles au Banc of California Stadium sera diffusé en direct le vendredi 5 novembre. NŒUD COULANTle tout premier livestream de , l’événement permettra aux fans de partager toute l’excitation d’un NŒUD COULANT concert, à la fois en direct et pendant 72 heures complètes après. Les billets sont en vente dès maintenant sur knotfest.veeps.com, au prix d’un prix de prévente réduit de 15 $, les billets du jour étant de 20 $. Fête des nœuds les membres peuvent acheter à un prix réduit de 12 $. Des billets groupés avec du merch événementiel sont également disponibles.

Dans le cadre de la diffusion, les détenteurs de billets peuvent non seulement voir NŒUD COULANTla nouvelle production incendiaire de , en direct de Los Angeles, mais aussi une sélection de chansons chacune d’une liste de soutien empilée des groupes les plus en vogue de la musique heavy, y compris ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333, CODE ORANGE, VENDU et une performance spéciale de BOMBES CERISE. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Les détenteurs de billets peuvent toujours regarder le flux jusqu’à 72 heures après l’événement, alors ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas regarder « en direct » la nuit.

Fin août, le Grammy Award-les icônes gagnantes de l’Iowan ont pris Fête des nœuds de retour dans leur pays d’origine pour Knotfest Iowa, à guichets fermés pour un spectacle à capacité accrue au National Balloon Classic Field à Indianola. Le groupe est actuellement sur le « Knotfest Roadshow » tournée, qui serpente à travers les États-Unis, culminant au spectacle du Banc Of California Stadium pour cet événement très spécial.

Si vous êtes dans le sud de la Californie, vous pouvez toujours récupérer les billets restants pour y assister en personne.

« Knotfest Roadshow » prend en charge les fonctionnalités de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 28 dates, produite par Pays vivant, lancé après Knotfest Iowa le 25 septembre et se terminera en Arizona début novembre.

NŒUD COULANT a passé les derniers mois à travailler sur un nouvel album studio, prévu pour 2022. Le dernier LP du groupe, « Nous ne sommes pas votre genre », est sorti en août 2019. Le disque s’est vendu à 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se hisser à la première place du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).