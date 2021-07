Slipknot annonce le « Knotfest Los Angeles » avec Bring Me The Horizon, Killswitch Engage et d’autres

Dans une démonstration de force pour le groupe et le genre musical fort en général, Fête des nœuds, l’expérience de la musique et de la contre-culture créée par le phénomène sonore multi-platine NŒUD COULANT, a annoncé aujourd’hui la plus grande performance du groupe à Los Angeles à ce jour, Knotfest Los Angeles, au Banc of California Stadium le vendredi 5 novembre. Knotfest Los Angeles verra NŒUD COULANT se produisant dans ce stade pour la première fois, avec une programmation empilée comprenant également APPORTE-MOI L’HORIZON, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333, CODE ORANGE et VENDU, avec une apparition spéciale de BOMBES CERISE. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Décrit comme « une collision altérant l’esprit de la musique, de l’art et de la culture », Knotfest Los Angeles les détenteurs de billets pourront goûter NŒUD COULANTLes whiskies primés de l’Iowa en petit lot au bar à whisky n ° 9, y compris une surprise qui sera bientôt annoncée pour les fans. Et pour les buveurs de bière, il y aura une sélection de bières compatibles avec le métal et de marque au Knotfest Beer Pit.

Knotfest Los Angeles, Knotfest Iowa et la tournée Roadshow Knotfest célébreront tous les 20 ans de NŒUD COULANTl’album emblématique et révolutionnaire n° 1, “Iowa”. Les fans peuvent s’attendre à une capsule spéciale de commémoration “Iowa”Les marchandises liées, ainsi que la musique, les vidéos et autres contenus de cette époque charnière prendront vie au fur et à mesure que la tournée et l’année avancent. Le Slipknot Museum de cette année, un incontournable de Noeuds dans le monde entier, présentera une collection à couper le souffle d’articles spécifiquement de cette (in)célèbre période de l’histoire du groupe. Plus de détails suivront en temps voulu.

Billets pour Knotfest Los Angeles sera disponible en pré-vente aux abonnés d’OT9 et de Knotfest.com à partir de 9h00 et 10h00 du Pacifique respectivement le 27 juillet, avec une mise en vente générale à partir de 10h00 du Pacifique le 30 juillet, sur KnotfestLosAngeles.com.

Le précédemment annoncé Knotfest Iowa, les Grammy AwardLe spectacle de retour au pays triomphal du groupe gagnant s’est vendu très rapidement, de sorte que l’événement a augmenté sa capacité pour accueillir une allocation supplémentaire de billets. Ne perdez pas de temps à saisir le vôtre avant que le spectacle de Des Moines ne se vende complètement. Les billets s’envolent également rapidement pour le Roadshow Knotfest qui voit NŒUD COULANT serpentant à travers les États-Unis avec ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE en remorque pour la tournée la plus bruyante et la plus viscérale de l’été.

Malheureusement, en raison de la situation pandémique actuelle, l’Amérique latine annoncée précédemment Fête des nœuds les événements (Brésil, Colombie et Chili) ont tous été repoussés de 2021 à 2022. De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web respectifs du festival.

NŒUD COULANT a récemment annoncé son retour en studio, où le groupe travaille sur de nouveaux morceaux pour suivre les louanges de la critique de 2019 “Nous ne sommes pas votre genre” album. La collection actuelle est mise en valeur par les célibataires “Néron Forte”, “Solway Firth” et la piste principale du LP, « non-saint ». Les trois chansons présentent un M. Shawn Crahan-réalisé un clip officiel, chacun ayant eu une tendance mondiale sur Youtube (toutes les vidéos) à la sortie — avec « non-saint » au n°1 mondial pendant 24 heures complètes.



