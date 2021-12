Slipknot annonce le tout premier Knotfest en Allemagne

NŒUD COULANT sera la tête d’affiche de l’inauguration Knotfest Allemagne, qui aura lieu le 30 juillet 2022 à la Rudolf Weber Arena d’Oberhausen. Sont également programmés pour apparaître à l’événement sont EN FEU et FANTME, avec plus d’actes à annoncer. Les billets seront mis en vente le mardi 14 décembre.

Les Fête des nœuds la marque s’est développée dans le monde entier, avec des événements marquants organisés aux États-Unis, au Japon, au Mexique et en Colombie, ainsi que la première collaboration de 2019 avec le festival français de destination Hellfest pour Le Knotfest rencontre le Hellfest.

Fête des nœuds est devenu l’un des plus grands festivals de hard rock et de métal au monde, s’étendant sur quatre continents. Des centaines de milliers de fans ont assisté à ces gigantesques festivals, aussi culturels que musicaux, mêlant rock lourd et hip hop, musique du monde, arts visuels, installations expérientielles et bien plus encore.

Parler à Pierre roulante, NŒUD COULANTle visionnaire créatif de Shawn « Clown » Crahan décrit Fête des nœuds comme « une expérience de carnaval sombre. Ce ne sont pas seulement les spectacles, mais l’environnement créé autour. Il s’agit de s’amuser. Une journée dédiée à notre mentalité, nos idées, aux personnes avec qui nous voulons être. Je parle de les odeurs, la vue, l’ouïe, votre corps, tout sera surchargé de stimulation. »

NŒUD COULANT a interprété son nouveau single, « Le chiffon de Chapeltown », vivre pour la première fois à Knotfest Los Angeles le 5 novembre. L’événement a été diffusé en direct au fur et à mesure, donnant aux fans l’accès à la fois à la version studio et NŒUD COULANTla performance en direct de « Le chiffon de Chapeltown » quelques heures seulement après sa première.

La version studio de « Le chiffon de Chapeltown », qui est sorti le même jour, a été produit par Joe Baressi, qui a déjà travaillé avec AVENGED SEVENFOLD, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.

NŒUD COULANT vient de terminer le « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre.

Il y a vingt-deux ans, neuf musiciens inspirés de Des Moines, dans l’Iowa, ont fait voler en éclats tout ce qui était possible dans la musique rock. Pour le moment NŒUD COULANT ont émergé en 1999 avec leur premier album éponyme, il était clair qu’ils ne ressemblaient à rien de ce que le monde avait vu auparavant. Lorsqu’un acte créatif similaire peut avoir épuisé ou perdu sa pertinence en chassant l’acceptation par le grand public, NŒUD COULANT a seulement prouvé qu’un engagement durable envers l’évolution constante, leur métier et leurs fans peut non seulement permettre à un groupe de rock de continuer, mais aussi de s’épanouir et de repousser les limites de ce qui définit le heavy metal et la musique rock en général.

