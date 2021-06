Slipknot «espère» terminer un nouvel album d’ici la fin juillet, déclare Clown

NŒUD COULANT percussionniste M. Shawn “Clown” Crahan a parlé à Pablo de la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X sur le prochain suivi du groupe pour 2019 “Nous ne sommes pas votre genre” LP.

“Je crois que cet album est… C’est de la musique de Dieu, mec”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET. “C’est le centre de la bête pour moi. C’est un tout autre élément.

“En tant que groupe, nous avons essayé de faciliter certaines idées dans l’enregistrement et l’écriture de chansons. L’écriture de chansons ne donne pas toujours à nos fans ‘psychosocial’ et ‘Surfaçage’ — sans le dire, parfois nous pouvons écrire ces chansons dans notre sommeil ; c’est tellement en nous. C’est ce que nous ne savons pas et ce que nous ne savons pas retirer, c’est ce qu’est l’amour pour l’humanité. Je veux faire une différence.

“Je ne fais pas beaucoup de charité parce que je crois que ce que je fais sur scène est ma charité. Cela rassemble tout le monde pour une soirée.

“Je pense juste que ce que nous faisons maintenant est vraiment… Il se passe beaucoup de choses. Premièrement, nous sortons de notre étiquette [after the release of new LP]. Et je me sens libre. Cela n’a rien à voir avec la suite. Ça a juste à voir avec, ‘Éloignez-vous de moi.'”

Crahan a poursuivi en disant que le nouveau NŒUD COULANT L’album sortira “j’espère” cette année. “Mais nous avons encore beaucoup de temps pour terminer cela”, a-t-il déclaré. “Nous espérons avoir terminé d’ici la fin juillet.”

Le mois dernier, NŒUD COULANT leader Corey Taylor a déclaré à la station de radio Des Moines, Iowa Laser 103,3 que lui et ses camarades de groupe avaient “un tas de trucs vraiment cool” pour le nouveau disque. “C’est quelque chose que nous avons juste commencé à jouer, évidemment, en quarantaine”, a-t-il expliqué. “Et Pitre m’a frappé – il était, comme, ‘Hé, nous allons commencer à travailler sur de la musique. Êtes-vous à terre ? » J’étais genre ‘Absolument. Commencez à m’envoyer des trucs, et nous allons commencer à le découvrir. Alors ils ont commencé à composer de la musique rad, mec – des trucs vraiment cool qui m’ont fait commencer à sortir de ma boîte et à me mettre au défi. Et c’était cool, parce que j’étais à nouveau excité à l’idée d’explorer des choses différentes et pas seulement d’être tellement motivé par mon propre truc, mais de penser à l’extérieur, d’essayer de raconter à nouveau les histoires des autres. Et c’est un peu là où je vais avec ce nouveau NŒUD COULANT album — essayer de raconter les histoires des autres et pas seulement les miennes. Et c’est plutôt cool, mec. J’ai hâte que les gens l’entendent.”

“Nous ne sommes pas votre genre” est sorti en août 2019. Le disque s’est vendu à 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se classer au premier rang du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes de aux États-Unis ont été stimulées par une offre de rachat de billets de concert/vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée de l’été 2019.



