Slipknot lance un nouveau site Web mystérieux et taquine une musique inédite

NŒUD COULANT a lancé un nouveau site Web mystérieux contenant ce qui semble être des extraits de nouvelle musique.

Le site officiel du groupe Fête des nœuds festival organise une bannière qui dit « Lisez tout à ce sujet si vous voulez savoir… » qui vous amène à la page thechapeltownrag.com. Une fois là-bas, vous pouvez soit « jouer » soit « utiliser » trois – sur un total de neuf – graphiques tournants, avec des échantillons de musique inédite qui rappellent beaucoup NŒUD COULANT.

NŒUD COULANTle dernier album de, « Nous ne sommes pas votre genre », est sorti en août 2019, et le chanteur Corey Taylor a récemment confirmé qu’une nouvelle musique arriverait bientôt. Parler à SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » fin septembre, Taylor a déclaré à propos du prochain LP du groupe : « C’est à peu près terminé. Je dirais que c’est probablement fait à environ 80 %. [and] J’ai encore quelques chansons à chanter. Cependant, je dirai ceci : ne soyez pas surpris si, dans le mois qui vient, vous entendez quelque chose de nouveau. »

Taylor a également donné un indice sur ce à quoi pourrait ressembler le premier single de l’album, affirmant qu’il a « un » matraque-tout-le-monde-et-rappelons-leur-pourquoi-nous-sommes-toujours-NŒUD COULANT‘ genre d’ambiance. »

« Nous ne sommes pas votre genre » a vendu 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du palmarès Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

NŒUD COULANT est actuellement en tête d’affiche du « Knotfest Roadshow » tournée, avec le soutien de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 29 dates, produite par Pays vivant, a débuté à la suite du groupe Knotfest Iowa spectacle de sa ville natale à Des Moines le 25 septembre et se terminera à Knotfest Los Angeles le 5 novembre au Banc Of California Stadium.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).