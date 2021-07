Slipknot publie une déclaration sur la mort de Joey Jordison : “Sans lui, il n’y aurait pas de nous”

NŒUD COULANT a publié une déclaration concernant le décès de son ancien batteur Joey Jordison. La Fondation NŒUD COULANT la famille du membre a confirmé que Jordinson est décédé « paisiblement dans son sommeil » lundi (26 juillet) d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

Plus tôt aujourd’hui, NŒUD COULANT a publié une vidéo de huit minutes et demie en hommage à Jordison avec des images des coulisses et des clips de performance tournés pendant son temps avec le groupe. La vidéo s’ouvre sur les mots suivants du NŒUD COULANT camp : « Nos pensées vont à Joeysa famille et ses proches en cette période de grande perte.

“Joey Jordisonl’art, le talent et l’esprit de ‘ ne pouvaient être contenus ou retenus. Joeyl’impact sur NŒUD COULANT, sur nos vies, et sur la musique qu’il aimait, est incalculable. Sans lui, il n’y aurait pas de nous. Nous pleurons sa perte avec toute la NŒUD COULANT famille. Nous vous aimons, Joey.”

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

De retour en 2014, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor Raconté Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été “l’une des décisions les plus difficiles” que le groupe ait jamais prise, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».

Taylor a déclaré qu’il ne pouvait pas entrer dans les détails pour des raisons juridiques, mais a admis: “C’est quand une relation frappe cette section en T et qu’une personne va dans un sens et vous allez dans l’autre. Et essayez comme vous le pouvez soit de les faire suivre votre ou essayer de suivre leur chemin, à un moment donné, vous devez aller dans la direction qui vous convient. C’est moi qui parle dans les termes les plus larges, en ce qui concerne Joey. Je suppose que pour résumer, ce fut l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais prises.”

Taylor a déclaré que le groupe est “heureux en ce moment et nous espérons qu’il l’est… il est juste à un moment de sa vie, en ce moment, ce n’est pas là où nous en sommes”.

Le chanteur n’a pas répondu si la consommation de drogue avait joué un rôle dans Jordison‘s, et a avoué qu’il n’avait pas été en contact avec son ancien camarade de groupe. Taylor dit : “Je n’ai pas parlé à Joey dans un certain temps, pour être honnête. C’est à quel point nous sommes différents. Ce n’est pas parce que je ne l’aime pas et qu’il ne me manque pas. Et c’est douloureux ; on parle de lui tout le temps, mais en même temps, il nous manque ou l’ancien lui nous manque-t-il ? C’est vraiment de cela qu’il s’agit.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).