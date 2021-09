Slipknot recrute Nightwish, apportez-moi l’horizon et l’ennemi juré pour le Knotfest inaugural en Finlande

NŒUD COULANT sera la tête d’affiche du premier Knotfest Finland, qui se déroulera du 12 au 13 août 2022 à Turku. Sont également programmés pour apparaître à l’événement sont SOUHAITE NUIT, APPORTE-MOI L’HORIZON et ENNEMI JURÉ, de même que STAM1NA et CANAL AVEUGLE.

Les deux jours Fête des nœuds évolué à partir d’un NŒUD COULANT concert en tête d’affiche initialement prévu à Turku en août 2021. À la suite des restrictions en cours concernant les voyages internationaux à l’époque de la pandémie de COVID-19 en cours, le concert a été reporté à août 2022 et a finalement évolué en un concert complet Fête des nœuds vivre.

Billets achetés à l’original NŒUD COULANT spectacle sera valable pour Fête des nœuds le samedi sans aucune mise à niveau ou modification supplémentaire. Les billets originaux peuvent également être surclassés en un billet de deux jours Fête des nœuds et le surclassement sera proposé sans frais de service supplémentaires jusqu’au 21 novembre. Après cela, des frais de service de surclassement de 15 € par commande seront facturés. Les billets achetés pour le concert original peuvent également être retournés jusqu’au 21 novembre.

Les Fête des nœuds la marque s’est développée dans le monde entier, avec des événements marquants organisés aux États-Unis, au Japon, au Mexique et en Colombie, ainsi qu’une première collaboration en 2019 avec le festival français des destinations Hellfest pour Le Knotfest rencontre le Hellfest.

En juin dernier, NŒUD COULANT a annoncé l’incarnation en 2021 de la “Knotfest Roadshow”. Le soutien sur le trek viendra de trois Grammy– des sommités de la musique lourde nominées, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE. La série de 28 dates, produite par Pays vivant, démarre à la suite de l’annonce précédente du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. “Knotfest Roadshow”La première date officielle de a lieu à Tinley Park, dans l’Illinois, le 28 septembre, la tournée serpentant ensuite à travers les États-Unis pour se terminer en Arizona début novembre.

