Slipknot rejoint la programmation du Riot Fest 2021

Avec ONGLES DE NEUF POUCES annulant toutes les dates de tournée en 2021, y compris celle de cette année Fête de l’émeute, le festival dévoile une vague d’annonces destinées à ravir tous ceux qui envisagent d’y assister. En plus de trois ajouts majeurs en tête d’affiche, les organisateurs du festival annoncent un deuxième lot de Fête de l’émeute Spectacles de fin de soirée ce vendredi 20 septembre, qui seront mis en vente plus tard dans la journée.

Toute personne ayant acheté un billet dimanche pour trois jours ou un jour aura désormais accès gratuitement à la Preview Party du festival le jeudi 16 septembre. La représentation jeudi sera Morrissey, qui organisera une sélection d’invités spéciaux pour se produire exclusivement jeudi. De nombreuses options végétariennes seront proposées par les vendeurs de nourriture; MorrisseyLa tradition de non-viande lors des représentations sera honorée dans tout le parc Douglass pendant toute la journée du jeudi 16 septembre. Le dimanche 19 septembre, NŒUD COULANT clôturera la soirée sur la Riot Stage, réunissant l’un des groupes de métal les plus emblématiques de tous les temps Fête de l’émeute pour la première fois.

Les billets pour le Fête de l’émeute Jeudi Preview Party n’était jusqu’à présent disponible que pour ceux qui avaient conservé leurs billets 2020 pour 2021 ; dans un mouvement bénéficiant aux œuvres caritatives locales de Chicago, les billets pour jeudi seront mis en vente aujourd’hui à 12h00 CST, et tous les bénéfices seront reversés à la Chicago Coalition for the Homeless (d’autres œuvres caritatives seront annoncées).

“Je suis tellement excité de préparer cette programmation de jeudi… nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant”, a déclaré le fondateur du festival. Michael Petryshyn partagé. “Nous voulions donc ouvrir les portes à tout le monde de manière équitable, tout en respectant nos fidèles fans qui ont reçu des laissez-passer gratuits du jeudi pour avoir conservé leurs billets contre vents et marées. Redonner le produit des billets de jeudi à notre communauté de Chicago semble être la victoire parfaite- scénario de victoire. Cela rend notre soirée d’avant-première du jeudi encore plus spéciale : c’est désormais un cadeau pour toute notre communauté, que vous y soyez ou non.”

Ces ajouts rejoignent une gamme bien remplie qui comprend ÉCRASER DES CITROUILLES, COHEED ET CAMBRIA, Lupe Fiasco, COUREZ LES BIJOUX, PLUS LA FOI, DROPKICK MURPHYS, Pixies, Mitrailleuse Kelly, DEVO, MONSIEUR. BAGUE et une pléthore de groupes couvrant les genres. Un nombre limité de billets d’une journée est en vente maintenant; les remboursements pour les détenteurs de billets du dimanche seront disponibles pendant une courte période, s’ils choisissent de ne pas conserver leur billet et d’accéder à la Preview Party.

