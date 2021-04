Slipknot, Rob Zombie et Mudvayne en tête d’affiche du festival de musique et de tatouage Inkcarceration

Festival de musique et de tatouage Inkcarceration revient pour une troisième année cet automne avec une programmation massive mettant en vedette certains des plus grands noms et des nouvelles stars les plus brillantes du rock, du métal et d’autres qui convergent à Mansfield, dans l’Ohio, les 10, 11 et 12 septembre sur le terrain historique de l’Ohio State Reformatory ( rendu célèbre par le film «La rédemption de Shawshank»).

Têtes d’affiche pour Cartouche d’encre inclure NŒUD COULANT, ROB ZOMBIE et MUDVAYNE – marquant le premier concert en 12 ans pour le groupe, qui a récemment annoncé ses retrouvailles tant attendues en 2021. La programmation riche en talents comprend également UN JOUR POUR SE SOUVENIR, MASTODONTE, HALESTORM, CHEVELLE, ENGAGEMENT KILLSWITCH, OURS, IMMOBILE EN BLANC, DEMANDER ALEXANDRIA, PANTHÈRE EN ACIER, FIÈVRE 333, LE HU, POP MAL et beaucoup plus.

Pass journée et week-end pour Cartouche d’encre 2021 sont en vente maintenant sur www.Inkcarceration.com, à partir de 75 $ plus les frais.

Pitre de NŒUD COULANT a déclaré: “Après plus de 20 ans sur la route, c’est toujours merveilleux de découvrir de nouvelles choses. Nous sommes ravis de faire partie de Festival de musique et de tatouage Inkcarceration. Ce sera formidable de revenir là-bas et d’être à nouveau avec notre famille. Restez en sécurité et à bientôt. “

Ajoute Danny Wimmer, fondateur de Danny Wimmer présente, qui a récemment annoncé un nouveau partenariat avec les créateurs de Cartouche d’encre pour mettre en scène le festival: “Nous savons de première main ce que c’est que de faire pousser un festival de haut niveau à partir de zéro, et le défi de faire passer un grand événement au niveau supérieur. Cela commence toujours par la musique, mais vous devez aussi créer un grand expérience. Nous avons été tellement impressionnés par Cartouche d’encre, et à quelle vitesse il est devenu un spectacle incontournable du calendrier des festivals. Les tatouages ​​sont une partie tellement centrale du style de vie rock ‘n’ roll – quelque chose dont les fans parlent toujours sur nos propres réseaux sociaux – et c’est un endroit tellement unique. J’ai visité l’Ohio State Reformatory et c’est une expérience à ne pas manquer. DWP est ravi d’avoir l’opportunité d’amener Inkcarceration à ce niveau supérieur. “

Le courant Festival de musique et de tatouage Inkcarceration La programmation 2021 est la suivante (sous réserve de modifications):

Vendredi 10 septembre:

NŒUD COULANT



MASTODONTE



ENGAGEMENT KILLSWITCH



PANTHÈRE EN ACIER



LE HU



ICE NINE KILLS



BADFLOWER



ÉCHAPPER AU DESTIN



LE JOUR DE L’AN



LOCAL H



COURANTS



DÉPIT



REJOINDRE NYC



NATION DAMN



MOLLO RILLA



À NOUS CI-DESSOUS



DEAD BUNDY



COLLÈGE DE MUSIQUE BERKLEE



PAUL BARTOLOME

Samedi 11 septembre:

MUDVAYNE



UN JOUR POUR SE SOUVENIR



CHEVELLE



DEMANDER ALEXANDRIA



POP MAL



AOÛT BRÛLE EN ROUGE



COURONNER L’EMPIRE



MAUVAIS OMENS



LA RENOMMÉE SUR LE FEU



DIAMANT



SAUL



MOURNEMENT DE SEPTEMBRE



ACADÉMIE DES FILLES MORTELLES



SURVINT UNE ARAIGNÉE



ÉVIER LE BATEAU



ECLIPSICA



LES FANTÔMES DU SOLEIL



MOTEUR MORTEL



ATIMERA

Dimanche 12 septembre:

ROB ZOMBIE



HALESTORM



OURS



IMMOBILE EN BLANC



FIÈVRE 333



TOUT CE QUI RESTE



LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA



FAIRE LA GUERRE



ATTILA



LE FEU DES DIEUX



MARQUES DE CORY



CŒUR COUTÉ



LA CONFESSION D’UN TUEUR



LA CONVALESCENCE



THÉORIE SILENCIEUSE



LE PHOENIX DANS



JUNEXA



SAUVEGARDER L’ÉVASION



HABITUDES INHABITUELLES



AMUN

En plus de profiter de la programmation musicale diversifiée, les fans pourront prendre rendez-vous avec plus de 75 tatoueurs et bénéficier de visites gratuites de la célèbre prison de l’Ohio State Reformatory. Sur place, il y aura également une cuisine gastronomique, un large choix de boissons, du camping et le retour de l’attraction primée de la maison hantée Prison de sang.

Certains des tatoueurs d’élite du pays seront présents. Participant Cartouche d’encre Les magasins de tatouage 2021 incluent: Rich Gallery, Black Label Custom Tattoo, Primitive Addiction Tattoo Studio, Kit Marlow Ink, 1st Order Tattoo, Tommy Gunns Tattoo, Wave’s Radditattoo Me Tattoo & Repair, Denver Ink, Envious Ink, American Crow, Paragon Tattoo, Straight Huit Tatouages, Only Forever Art Studio, Tatouage Ventura, Encre N8V, Tatouage De Bad Boy, Gulf Coast Ink Studio 251, Slingas À Encre, Tatouage Jammer Joint, Tragick Décontracté, Tatouage Personnalisé, Impressions Artistiques, Tatouage Bareknuckle, Tatouage De Renard Argenté et maquillage permanent, tatouages ​​impériaux, tatouage de l’allée 9, studio de tatouage touche de gris et tatouage rose de fer.

Cartouche d’encre offrira un concours de tatouage tous les soirs où les artistes participants s’affronteront dans cinq catégories pour les tatouages ​​réalisés au festival. Les gagnants recevront des prix de première, deuxième et troisième places. Les juges comprennent l’acteur Robert LaSardo, bassiste / actrice Jennifer Arroyo et modèle de tatouage Kyla DeLaCerda.

Admission générale d’une journée, week-end et pass VIP pour Cartouche d’encre sont en vente maintenant. Les pass VIP week-end de 3 jours sont presque épuisés, les festivaliers sont donc encouragés à acheter tôt et à économiser, car le prix des pass augmentera dans les semaines à venir. Un nombre limité de billets à prix spécial pour le personnel militaire sont en vente maintenant via GovX.

Des forfaits de camping de week-end sont disponibles pour la voiture + la tente et les véhicules récréatifs. Le camping général en tente de week-end commence à 199 $ et comprend 500 pieds carrés d’espace pour deux personnes, l’accès au salon de camping A / C, le petit-déjeuner, le déjeuner et les boissons en option disponibles à l’achat, des navettes dédiées vers et depuis le festival, la rentrée pendant le festival via les navettes du camping, l’accès à la station d’hydratation du camping et l’accès aux douches et aux toilettes. General Weekend RV Camping commence à 299 $ et comprend les mêmes commodités que Tent Camping ainsi que des branchements pour l’électricité et l’eau. L’entrée au festival n’est pas incluse dans les forfaits de camping du week-end et doit être achetée séparément.

Des forfaits combinés hôtel et billet sont également disponibles. Tous les billets, y compris le terrain, les VIP, les forfaits hôteliers et le camping, peuvent être achetés sur www.inkcarceration.com/tickets.

Les laissez-passer VIP incluent l’accès à toutes les zones d’admission générale dans le parc du festival, ainsi qu’une entrée dédiée au festival, l’accès à la visualisation des tribunes, un salon VIP climatisé, des expériences de restauration et de boissons améliorées à l’achat, des toilettes dédiées à la chasse d’eau et plus encore.

Le bâtiment et les terrains historiques de l’Ohio State Reformatory offrent un cadre idéal pour Cartouche d’encre. Le lieu massif et impressionnant est reconnu non seulement comme l’un des maisons de correction les plus hantées du pays, mais aussi comme le lieu de tournage de plusieurs films hollywoodiens. Le plus célèbre d’entre eux est le classique de 1994 et IMDB film le mieux noté de tous les temps, «La rédemption de Shawshank».

L’Ohio State Reformatory est situé au centre, à environ une heure de Cleveland, Columbus et Canton / Akron, et à moins de trois heures de route de Toledo, Dayton, Cincinnati, Youngstown et certaines parties de la Virginie occidentale, du Michigan, du Kentucky, de l’Indiana et de la Pennsylvanie. Des forfaits de camping pour tentes et camping-cars sont disponibles sur le terrain, et des forfaits combinés hôtel et billet à proximité sont également disponibles.

Comme Cartouche d’encre 2021 approche, Danny Wimmer présente travaillera avec les responsables locaux pour s’assurer que le festival se conforme aux protocoles de distanciation sociale alors en vigueur.

Cartouche d’encre est coproduit par Danny Wimmer présente, l’un des plus grands producteurs indépendants de festivals de musique de destination en Amérique et Daniel Janssen, l’un des fondateurs et directeur général de Cartouche d’encre Festival.