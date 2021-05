Slipknot travaille sur “ un tas de trucs vraiment cool ” pour le prochain album: “ It’s Feeling Pretty Rad ”, déclare Corey Taylor

NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor a confirmé à Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3 que le groupe a commencé à travailler sur le suivi de 2019 “Nous ne sommes pas votre genre” album. “Nous avons un tas de trucs vraiment cool, mec”, dit-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «C’est quelque chose que nous avons en quelque sorte commencé à fouiller, évidemment, en quarantaine. Et Pitre [SLIPKNOT percussionist M. Shawn Crahan] frappez-moi – il était, comme, ‘Hé, nous allons commencer à travailler sur de la musique. Es-tu en bas? J’étais, comme, ‘Absolument. Commencez à m’envoyer des trucs, et nous commencerons à le découvrir. Alors ils ont commencé à créer de la musique rad, mec – des trucs vraiment cool qui m’ont fait sortir de ma propre boîte et me mettre au défi. Et c’était cool, parce que j’étais de nouveau excité à l’idée d’explorer des choses différentes et non seulement d’être tellement motivé par mon propre truc, mais de penser à l’extérieur, d’essayer de raconter à nouveau les histoires des autres. Et c’est un peu là où je vais avec ce nouveau NŒUD COULANT album – essayer de raconter les histoires des autres et pas seulement les miennes. Et ça se sent plutôt rad, mec. J’ai hâte que les gens l’entendent. “

Taylor a également parlé de l’évolution de NŒUD COULANTles masques du groupe et ce que les fans peuvent s’attendre à voir lors du prochain cycle de tournée du groupe.

«Le masque fait partie de nous depuis toujours», a-t-il déclaré. “Le masque est roi. Et pour nous, en particulier les gens comme moi et Pitre et les gars du groupe qui permettent vraiment à ces masques d’évoluer, il est important que cela reflète qui nous sommes dans cette musique. Et je peux vous dire que le masque sur lequel je travaille est très dérangeant. Ça va être difficile à regarder. Et ce sera probablement mon masque préféré que j’ai jamais assemblé. Ce sont des petits bouts de choses qui m’ont intrigué, des masques que j’avais dans le passé. Et ça va avoir une sorte de terreur diabolique, disons-le comme ça. “

TaylorLe dernier masque a été créé avec un acteur, un cascadeur et des effets spéciaux / maquilleur prothétique Tom Savini.

Il y a deux ans, Taylor dit au Registre des Moines que certains de “Nous ne sommes pas votre genre” a été écrit alors qu’il était forcé de «découvrir qui j’étais» après son dernier divorce, sans retomber dans la toxicomanie.

“Nous ne sommes pas votre genre” est sorti en août 2019. Le disque a vendu 118 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. En outre, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie et Autriche. , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes aux États-Unis ont été stimulées par une offre d’échange de billets de concert / vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée été 2019.



