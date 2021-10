Sliwa veut une police «à l’ancienne» après l’exposé de Post sur les fusillades d’adolescents .

in

Le candidat républicain à la mairie, Curtis Sliwa, a appelé samedi au retour des « méthodes à l’ancienne » de maintien de l’ordre – y compris la politique controversée d’arrêt et de fouille du NYPD afin d’arrêter la « guerre ouverte impliquant des adolescents » dans les rues de Big Apple.

Sliwa a brandi une copie du New York Post d’aujourd’hui avec le titre “Too Young to Die” et des photos de certains des au moins 21 jeunes tués cette année – alors qu’il parlait devant les Gowanus Houses à Brooklyn où Kyla, 16 ans Sobers a reçu une balle dans la tête vendredi alors qu’elle traînait avec des amis après l’école.

L’adolescent a été opéré vendredi soir et est resté dans un état critique samedi, ont annoncé les autorités.

“Cette première page dit tout”, a déclaré Sliwa. « Les politiciens ne veulent pas s’en occuper. La plupart des citoyens ne veulent pas s’en occuper parce que ce ne sont pas leurs enfants. Ce sont des enfants de couleur. Les enfants qui vivent principalement dans le centre-ville. Des enfants qui vivent dans des HLM pour la plupart.

Curtis Sliwa a appelé au rétablissement de la politique d'arrêt et de fouille du NYPD afin d'arrêter la « guerre ouverte impliquant des adolescents ».

Sliwa, le fondateur des Guardian Angels, a réitéré son appel au NYPD à « arrêter, interroger et fouiller » les jeunes.

« Vous devez être capable de prendre ces jeunes individus, principalement des hommes, et vous devez pouvoir les caresser », a-t-il déclaré. “Et il faut pouvoir les tapoter devant les autres, pour savoir qu’ils n’ont pas d’armes.”

La politique – qui a été contestée pour son efficacité et finalement arrêtée pour des problèmes de profilage racial – était un outil utilisé par l’unité anti-criminalité du NYPD, une équipe de quelque 600 policiers en civil qui ont adopté une approche proactive pour retirer les armes à feu de la rue. L’unité a été dissoute en 2020, marquant la fin de l’ère des stop-and-frisk.

Sliwa a déclaré que l’unité devait être réanimée.

Sliwa a déclaré que le NYPD doit pouvoir « arrêter, interroger et fouiller » les jeunes.Paul Martinka

« Des hommes et des femmes qui sont là-bas qui sont sous couverture qui savent où sont les armes, qui savent où sont les gangs », a-t-il déclaré.

Le candidat démocrate à la mairie Eric Adams a également dénoncé la ville pour avoir dissous l’unité et a déclaré qu’il soutenait l’arrêt et la fouille lorsque cela est fait légalement.

« Notre crise des armes à feu et des gangs vole l’avenir de nos jeunes alors qu’elle met en danger toute notre ville. Nous avons la responsabilité morale de retirer les armes de nos rues pour protéger nos enfants, et nous échouons », a déclaré Adams samedi.

Ed Mullins, le chef de la Sergeants Benevolent Association, a déclaré que “les politiques politiques sont tout autant à blâmer que les personnes qui appuient sur les déclencheurs”.

« C’est une combinaison de nombreuses attaques contre le système de justice pénale », a-t-il déclaré. « Il y a la réforme de la libération sous caution, l’absence de poursuites par les procureurs de district. La loi est écrite pour qu’ils engagent des poursuites. Ils poursuivent sur leurs propres opinions, pas sur la loi.

Kyla Sobers est dans un état critique après avoir reçu une balle dans la tête à l’extérieur des maisons Gowanus. Michael Dalton

Tony Karon, 60 ans, un journaliste qui vit près du lieu de la fusillade de vendredi depuis 18 ans, a déclaré avoir entendu les coups de feu et appris plus tard que sa voiture avait été touchée.

Les deux vitres arrière de son SUV Subaru ont été soufflées et la banquette arrière et le plancher du véhicule étaient couverts d’éclats.

Il a déclaré qu’il était plus préoccupé par la victime que par sa voiture et a qualifié la montée de la violence de “terrible”.

“Je pense que c’est un signe que la ville ne fonctionne pas pour les gens, d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Karon. “Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n’est pas comme une pathologie d’un enfant ici, un enfant là-bas. C’est comme un modèle, donc quelque chose ne va pas.

