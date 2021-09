Sloane Stephens remporte la 30e de finale de l’US Open

09/02/2021

Le joueur américain Sloane Stephens, numéro 66 de la WTA, remportée en une heure et huit minutes par 6-4 et 6-2 à Cori gauff, joueuse de tennis américaine, numéro 23 de la WTA et tête de série numéro 21, lors de la 30e finale de l’US Open. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en seizièmes de finale de la compétition.

Pendant le match, la joueuse américaine a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a obtenu 82% au premier service, a commis une double faute et a pris 80% des points de service. Quant à l’Américaine, elle n’a réussi à casser le service à aucun moment et sa donnée d’efficacité est de 76%, 3 doubles fautes et 60% de points obtenus au service.

Après ce duel aura lieu les seizièmes de finale dans lesquels Stephens et le vainqueur du match entre l’Allemand s’affronteront Angélique Kerber et le joueur de tennis ukrainien Anhélina Kalinina.

Dans le tournoi New York (US Open) 234 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi lesquels ils sont classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.