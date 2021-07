Sloane Stephens remporte les 32e de finale aux dépens de Kristie Ahn

in

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 04:45 CEST

L’Américain Sloane Stephens, numéro 73 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Wimbledon en 7-5 et 6-3 en une heure et quarante-huit minutes pour Kristie ahn, joueuse de tennis américaine, numéro 117 de la WTA. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Wimbledon, les seizièmes de finale.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse de tennis américaine a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a obtenu un premier service de 60%, a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 58% des points de service. Quant à la joueuse américaine, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois et sa donnée d’efficacité est de 71%, 3 doubles fautes et 49% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale, Stephens affrontera le Russe Liudmila Samsonova, numéro 65.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et ceux qui sont invités.