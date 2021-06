Slovaquie de l’Eurocup : Les belles statistiques de Sergio Busquets

in

24/06/2021 à 22:20 CEST

Nous vous attendons à bras ouverts & rdquor ;. Cette phrase prononcée à maintes reprises par les coéquipiers de Sergio Busquets à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas n’avait pas vocation à faire bonne figure à leur capitaine, loin de là. L’équipe avait besoin de lui comme démontré contre la Slovaquie. Busquets a laissé son empreinte et l’analyse des statistiques a révélé leur importance capitale.

Badía était impeccable dans les passes. Sur les 51 qui ont essayé, 45 ont réussi, soit 88 pour cent. Ses passes étaient plusieurs fois des ouvertures ou des actions filtrées, il ne se limitait donc pas à donner le ballon à la personne suivante. Busquets allait bien et l’équipe en a grandement profité.

Le milieu de terrain blaugrana a très bien compris où devait passer le jeu offensif espagnol. Les deux matchs qu’il a dû faire en dehors du terrain à cause du coronavirus l’ont sûrement aidé à avoir une perspective plus large et quelle était la meilleure façon de blesser ses adversaires.

Dans ce sens, Busquets a choisi Pedri pour être le joueur qui a déjà reçu dans la zone des trois quarts et a commencé à bouleverser le jeu. Sergio a donné 14 ballons à Tenerife, plus qu’à tout autre coéquipier, pour faire un pas en avant dans le match. Pedri grandit dans l’équipe nationale à un rythme vertigineux et aux côtés de Busquets, il indique une marge de progression spectaculaire.

Entre eux, ils ont donné de la chaleur à la salle des machines espagnole, avec la collaboration d’un Koke extrêmement généreux dans l’effort.

Épuisé

Busquets a non seulement joué avec un bon jugement, mais est également allé loin dans le domaine. Ses départs pour pousser l’équipe à la pression ont eu l’usure logique. Luis Enrique l’a remplacé en l’absence de 20 minutes avec le match condamné et avec ses objectifs déjà fixés en huitièmes de finale lundi.

‘Busi’ a parcouru 8,3 kilomètres et il n’a pas hésité à exposer son physique dans certaines situations. Par exemple, il a vu le jaune au bord de la mi-temps pour éviter un décompte, se heurtant à un adversaire slovaque dans une action dans laquelle il pourrait se blesser. Ce n’était pas un jeu à spéculer le moins du monde et son effort était un exemple pour le reste de ses coéquipiers.

Busquets a récupéré quatre balles et il a bien guidé le reste de l’équipe pour que la pression soit efficace. Le bon positionnement a permis à Sarabia de voler un ballon aux abords de la surface adverse pour lancer le jeu du premier but. L’Espagne a trouvé en son capitaine la référence pour que le scénario du Championnat d’Europe commence à tourner.