Slowtide lance une collection de plage inspirée des Beatles

Slowtide s’est associé à Thread Shop, Les Beatles’ Agent de licence nord-américain, pour lancer une collection d’accessoires inspirés du surf et de la plage. Slowtide a été célébré pour son engagement envers les serviettes biologiques fabriquées à partir de coton 100 % issu de sources durables, la collaboration avec les pionniers de l’environnement du rock est donc tout à fait logique.

Suite au succès de sa collection Grateful Dead, la marque de surf et d’accessoires a dévoilé une nouvelle capsule colorée inspirée de Paul, George, Ringo et John. La chute en édition limitée comprend une serviette turque, trois serviettes de plage et une couverture surdimensionnée pour sa première saison.

La serviette turque légère « Rubber Soul » est disponible au prix de 44,95 $ et présente un imprimé inspiré du sixième album studio des Beatles. Influencée par la chanson « All You Need is Love », la serviette tissée haut de gamme comporte le titre de la chanson et le logo du groupe. Les serviettes de plage 100 % coton restantes sont un clin d’œil à Route de l’Abbaye et des illustrations de Yellow Submarine. La couverture surdimensionnée de la collection présente un motif tissé, avec l’inscription « Here Comes The Sun ».

« J’ai toujours été un grand fan des Beatles. Avant la création de Slowtide, les trois fondateurs de Slowtide ont assisté à un incroyable Paul Mccartney show à San Francisco en 2013. Depuis lors, nous avons toujours voulu travailler avec et rendre hommage au groupe emblématique et aux œuvres d’art derrière certains de ses plus beaux disques. a déclaré Dario Phillips, co-fondateur de Slowtide, dans un communiqué de presse.

« Lorsque nous avons commencé à parler avec l’équipe de Slowtide, nous avons été impressionnés par la qualité et la passion qu’ils mettent dans tous leurs produits et nous étions impatients de lancer la collection sur le marché », a déclaré Joe Marziotto, vice-président de la marque et des licences. chez Thread Shop, qui supervise le programme des Beatles.

Ensemble, slowtide et Thread Shop ont créé le moyen le plus groovy de montrer votre fan des Beatles à la plage cet été, tout en honorant les précieuses ressources de notre environnement.

Achetez toute la collection Slowtide x The Beatles.