SM Halloween Party 2021 ft NCT, Aespa, Red Velvet Yeri et plus exploré

SM Halloween party 2021, alias Met Gala Night of K-pop, est là et les fans ont hâte de voir leurs stars de K-pop préférées avec NCT, Aespa, Red Velvet’s Yeri et bien d’autres encore, créer un thème Halloween unique pour l’année.

Cette année, SM Entertainment a taquiné la fête d’Halloween progressivement avec quelques surprises insolites. Tout d’abord, Girls ‘Generation Taeyeon, Hyoyeon, Super Junior Heechul, Seulgi de Red Velvet et d’autres ont partagé l’invitation de Dalgona avec le logo de SM avec la chanson thème Squid Game.

Plus tard, SM Entertainment a publié une liste de programmation de SM Halloween House 2021 ainsi qu’un statut officiel indiquant que «SMTOWN WONDERLAND 2021» soutiendra «les dépenses éducatives nécessaires aux jeunes sortant du foyer d’accueil par le biais de The Beautiful Foundation. Unissons-nous pour soutenir !

NCT 127 dans Halloween Special Music Core (NCT 127 Twitter)

SM Halloween Party 2021 exploré

La fête d’Halloween 2021 de SM Entertainment, alias « SMTOWN WONDERLAND 2021 », mettra en vedette certaines des stars SM les plus populaires au monde. Consultez la programmation effrayante de la fête SM Halloween 2021 ci-dessous.

Gamme SMTown Wonderland 2021

NCT

Taeil, Taeyong, Yuta, Jaehyun, Mark, Haechan, Jungwoo, Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, Renjun, Yangyang, Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung, Shotaru et Sungchan participeront à la fête d’Halloween 2021 de SMTown.

NCT en 2018 SMTOWN Wonderland (NCTsmtown Twitter)

Aespa

Karina, Giselle, Winter, Ningning d’Aespa, membres du club ‘Half Million Seller’, ont également été invitées pour SMTown Wonderland 2021.

Les autres programmes de SM Entertainment pour la fête d’Halloween 2021 incluent Shindong de Super Junior, Siwon, Onew de SHINee et Raiden.

SM Town Dalgona Invitation, les fans interprètent le sens

La programmation officielle n’inclut aucun des artistes SM qui ont reçu l’invitation Dalgona du label plus tôt.

En spéculant sur ce que cela peut signifier, un fan a écrit, SMTOWN Halloween Party 2021: Dalgona Check Updated !! SNSD Taeyeon, SNSD Hyoyeon, SNSD Yuri, Red Velvet Seulgi, Super Junior Heechul. Donc, il s’est avéré que ce sont eux qui n’assisteront pas à l’événement, n’est-ce pas ?

Les fans ont également mentionné SHINee’s Key comme l’un des rockeurs d’Halloween les plus emblématiques qui a pris un cran chaque année avec des tenues uniques. Certains ont dit que SMTown Wonderland est assez incomplet sans la présence de la star de SHINee.

Un fan a écrit: « Une fête d’Halloween SM n’est pas une fête d’Halloween SM sans Kibum. »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

SMTOWN Halloween Party 2021 : Dalgona Check

Mis à jour!!

SNSD Taeyeon

SNSD Hyoyeon

SNSD Yuri

Seulgi de velours rouge

Super Junior Heechul Donc, il s’est avéré que ce sont eux qui n’assisteront pas à l’événement, n’est-ce pas ? https://t.co/T1NvaPg22b – SOSHI S♡NE – SNSD sur Threads (@thsutleovos) 30 octobre 2021

Tendances de NCT 127 sur Melon après la scène spéciale « Vampire » de Music Core pour Halloween

NCT 127 dirige la K-pop Halloween 2021 après une scène sensationnelle « Vampire » dans le spécial Halloween « Music Core ». Leur dernière sortie ‘Favorite (Vampire)’ a commencé à figurer parmi les tendances de la recherche en temps réel de Melon dans le classement musical sud-coréen au numéro 8 après la performance du groupe.

Parallèlement à une performance époustouflante, les fans ne pouvaient pas en avoir assez de l’adorable « Olaf » de Jungwoo en tant que MC de l’émission musicale. Les fans ont plaisanté: « NCT 127 DOIT ÊTRE TRÈS CHANCEUX POUR DANSER AVEC L’OLAF. »

Jetez un œil à la «vue rare» de la danse «Favorite» d’Olaf et NCT 127 ci-dessous.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Olaf danse sur Favorite de NCT 127 😂😂😂😂 c’est un spectacle rare alors jetez un œil pic.twitter.com/jwAGo2Ep6Q – La maman de 쩡우 * ​​LOVE the BOSS * (@mingrandeatwell) 30 octobre 2021

Regardez la scène ‘Vampire’ de NCT 127 ci-dessous.

Excité pour l’édition 2021 SMTown Halloween Party? Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour.

