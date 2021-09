Smailagic veut revenir en NBA et le prouve avec une performance anthologique

Alen smailagique Il fait partie des joueurs européens avec la plus grande projection et qui a débarqué trop jeune en NBA. Cet attaquant talentueux a cherché ses opportunités dans Guerriers de l’état d’or pendant deux ans, mais n’ayant pas la confiance attendue, il a décidé de rentrer chez lui : le Partizan de Belgrade. Son grand objectif est de retourner aux États-Unis et il sait que ce n’est qu’en se distinguant clairement en Europe qu’il pourra le faire. Lors de sa première rencontre, il a réalisé une performance stellaire, avec 42 points, 12 rebonds, 6 passes et 3 contres.

Smailagic a quitté la NBA dans sa dernière agence libre. Son premier match avec le Partizan :

42 points

12 rebonds

6 passes décisives

3 casquettes pic.twitter.com/I8A0PBmROs – Isolement (@isolation_nba) 13 septembre 2021