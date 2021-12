Small Business Saturday : la campagne populaire qui vaut plus d’un milliard de livres sterling

Un record de 1,1 milliard de livres sterling a été dépensé auprès des petites entreprises le premier samedi de décembre de l’année dernière

Les organisateurs du Small Business Saturday appellent à une importante manifestation de soutien à travers le Royaume-Uni alors que les nouvelles de la variante Omicron voient les petites entreprises confrontées à de nouvelles incertitudes et à de nouveaux défis alors qu’elles se dirigent vers la période cruciale des échanges festifs.

Le Royaume-Uni a toujours défendu la rue principale – en particulier pendant la pandémie – et le samedi 4 décembre, les clients de tout le pays seront encouragés à soutenir leurs petites entreprises locales, à la fois en ligne et en magasin.

À l’origine une campagne populaire, Small Business Saturday a été conçu pour souligner le succès des petites entreprises tout en encourageant les consommateurs à « acheter local » et à soutenir leur communauté.

Maintenant dans sa neuvième année au Royaume-Uni, le mouvement s’est considérablement développé depuis lors. Un record de 1,1 milliard de livres sterling a été dépensé auprès des petites entreprises le premier samedi de décembre de l’année dernière, alors que 15,4 millions de personnes choisissent de prêter leur soutien et de faire leurs achats petit.

Mais il y a encore du travail à faire. Une étude du partenaire American Express a révélé que si les petites entreprises commencent à se sentir plus confiantes (70 % se sentent positives, contre 52 % en mai), le coût des marchandises, la hausse des coûts de l’énergie et les pénuries de produits restent des défis importants.

Alors que plus de la moitié des consommateurs interrogés (50 %) soutiennent désormais les indépendants locaux plus qu’avant la pandémie, les gens sont toujours encouragés à reconnaître l’énorme contribution des entreprises indépendantes aux communautés en lock-out.

Lire la suite : Les rues commerçantes et les centres commerciaux enregistrent une baisse de fréquentation à deux chiffres

« Nous devons tous montrer notre amour aux petites entreprises ce week-end », a déclaré Michelle Ovens, directrice de Small Business Saturday UK. « Non seulement ils apportent une contribution massive à notre économie, mais [they also make] une différence incommensurable dans toutes nos vies.

« Malgré un esprit d’entreprise et une agilité incroyables – en plus du soutien dont ils ont fait preuve envers le personnel, les clients et les communautés – beaucoup sont encore confrontés à une période très difficile », a-t-elle poursuivi.

« Small Business Saturday est une occasion fantastique de soutenir ces entreprises et de leur dire un grand « merci » pour leur incroyable efficacité. »

Tillie Peel, fondatrice de The Pop-Up Club, convient que Small Business Saturday est un événement clé du calendrier pour les petits commerçants indépendants, mais dit également que les achats petits et locaux devraient avoir lieu plus d’une fois par an.

« Nous savons qu’investir dans les petites entreprises du secteur de la vente au détail peut ramener de l’argent dans les économies locales, et nous l’avons vu au cours des deux dernières années », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, le Pop-up Club a généré 140 000 £ pour les petites entreprises via ses espaces commerciaux et marchés éphémères. Cela est passé à 200 000 £ pour 2021.

« Des événements comme Small Business Saturday peuvent donner aux entreprises plus petites et plus indépendantes la possibilité de continuer à encourager les consommateurs à faire leurs achats locaux et petits », a poursuivi Peel.

« Et avec autant de personnes transformant des projets de pandémie et des activités annexes en petites entreprises à part entière au cours des 18 derniers mois, il n’y a jamais eu autant de détaillants indépendants parmi lesquels choisir. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette