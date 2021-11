Small Business Saturday UK : Quand est-ce et de quoi s’agit-il ?

Que vous fassiez des achats en ligne ou que vous alliez dans la rue principale, apportez votre soutien aux petites entreprises (Photo : .)

Du Black Friday au Cyber ​​Monday, puis directement dans la saison des achats de Noël, l’idée d’encore plus de shopping pourrait ne pas plaire à tout le monde. Cependant, le Small Business Saturday est un événement de magasinage différent.

Small Business Saturday 2021 marque la neuvième année de l’événement au Royaume-Uni, et la campagne s’est considérablement développée chaque année.

En 2020, 1,1 milliard de livres sterling ont été dépensés avec les petites entreprises tout au long de la journée.

Mais quelles sont les spécificités du Small Business Saturday, et comment pouvez-vous vous impliquer cette année ?

Qu’est-ce que le samedi des petites entreprises ?

Small Business Saturday a commencé comme une campagne populaire implorant les consommateurs britanniques d’acheter localement et de soutenir les petites entreprises dans leurs communautés.

Bien que la campagne se termine généralement par une date précise, l’intention derrière la campagne est d’avoir des effets plus durables et d’encourager les acheteurs à être plus conscients des avantages de soutenir les petites entreprises tout au long de l’année.

Le samedi des petites entreprises, des clients de tout le pays sortent et soutiennent tous les types de petites entreprises, en ligne, dans les bureaux et dans les magasins. De nombreuses petites entreprises font leur part pour célébrer et soutenir l’initiative en organisant des événements et en offrant des remises.

Quand le Small Business Saturday a-t-il commencé ?

Le premier Small Business Saturday a eu lieu en 2010 aux États-Unis et était une initiative lancée par American Express le premier samedi après Thanksgiving.

Il a d’abord été lancé pour aider les petites entreprises à se remettre de la récession et a connu un succès immédiat, ce qui a conduit le Sénat à adopter une résolution en 2011 pour reconnaître la fête du shopping.

Elle a eu lieu pour la première fois au Royaume-Uni le 7 décembre 2013 et American Express reste l’un des plus grands partisans de la campagne au Royaume-Uni.

Shopping petit peut faire une grande différence pour les propriétaires d’entreprises locales (Photo : Tim Mossholder sur Unsplash)

Quand est le prochain Small Business Saturday au Royaume-Uni ?

Le prochain Small Business Saturday aura lieu le 4 décembre 2021.

Il est toujours tombé le premier samedi de décembre depuis sa création.

En 2020, selon les données partagées sur le site officiel de Small Business Saturday, 15,4 millions de personnes se sont déplacées pour soutenir les petites entreprises ce jour-là.

Faites le tri dans vos achats de Noël et soutenez les entreprises de votre région (Photo : Unsplash)

Où faire du shopping le samedi des petites entreprises ?

Le problème pour beaucoup lorsqu’il s’agit de soutenir les petites entreprises est à quel point il est plus facile de s’appuyer sur des entreprises comme Amazon.

Heureusement, avant Small Business Saturday 2021, vous pouvez planifier à l’avance et utiliser le moteur de recherche officiel des petites entreprises en ligne pour explorer et découvrir une multitude d’entreprises qui y participent.

Comment promouvoir votre entreprise ce samedi des petites entreprises

D’un autre côté, si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous souhaitez obtenir une certaine visibilité avant l’événement de cette année, vous êtes invité à enregistrer votre entreprise en ligne avec Small Business Saturday.

L’organisation explique qu’en s’inscrivant, les entreprises recevront de l’aide pour promouvoir leur entreprise avant, pendant et après le Small Business Saturday.



