Small Faces Go Mod dans le Top 20

Les petits visages n’a pas perdu de temps. En quelques mois, ils sont passés de la couverture de leurs disques R&B américains préférés dans de petits clubs de Londres, à se concentrer sur leur propre matériel et à faire leur première visite au Royaume-Uni Top 20. Cela se passait en octobre 1965, avec leur premier single (photo ci-dessus dans sa pochette française), « Whatcha Gonna Do About It. »

Dans son backbeat et son groove, la chanson devait clairement au joyau de l’année précédente de Solomon Burke Atlantic Records, « Everybody Needs Somebody To Love ». Mais c’était leur propre composition, avec une mélodie du groupe Steve Marriott et Ronnie Lane sur des paroles du prolifique écrivain, bassiste et ancien membre des Shadows Ian « Sammy » Samwell, qui a également produit le Decca 45.

Ce moment classique de l’histoire des Small Faces a été enregistré avec un rôle de premier plan à l’orgue pour le claviériste d’origine, feu Jimmy Winston, peu de temps avant qu’il ne soit remplacé par feu Ian McLagan. Dans son autobiographie très divertissante All The Rage, « Mac » s’est souvenu d’être à la maison en train de regarder le quatuor jouer « Whatcha Gonna Do About It » sur Ready Steady Go ! un vendredi soir.

« C’étaient de vrais mods, pas comme moi »

« C’était en août 1965 et ils se balançaient », a-t-il écrit. « Et ils étaient de vrais mods, pas comme moi, le type d’étudiant en art en veste de velours côtelé marron et jean bleu sans un pot pour pisser dedans. » Il ne savait pas que quelques semaines plus tard, il recevrait un appel du célèbre manager des Small Faces, Don Arden, pour rejoindre la formation.

Écoutez la liste de lecture des années 60 pour découvrir d’autres succès fabuleux de toute la décennie.

Le single est entré dans les charts britanniques au cours de la première semaine de septembre 1965 et, au cours de la semaine du 14 octobre, a culminé à la 14e place, pris en sandwich entre Springfield poussiéreux‘s « Some Of Your Lovin' » et Sonny & Cher‘s « Je t’ai eu bébé. » Au début de 1966, les Small Faces enchaînent avec leur premier hit du Top 10, « Sha-La-La-La-Lee ».

Achetez ou diffusez « Whatcha Gonna Do About It » sur l’album From The Beginning.