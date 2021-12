Smart Acca annonce des victoires pour Liverpool, Chelsea, Man City et West Ham lors de leurs matchs de Premier League ce week-end

L’action de Premier League reprend ce week-end avant un mois de décembre chargé, avec beaucoup d’entre eux face à huit matchs ce mois-ci seulement.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Mohamed Salah et Divock Origi ont déjà marqué quelques buts importants cette semaine et pourraient être une menace clé contre Aston Villa

Romelu Lukaku est revenu dans le onze de départ en Ligue des champions et pourrait faire un retour en championnat contre Leeds

Le Smart Acca de cette semaine a fait pencher Liverpool, Chelsea, Man City et West Ham pour gagner leurs matchs à 2.89/1.

Man City débute les rencontres chargées de samedi alors qu’il affronte les Wolves au début du match.

Ils sont les grands favoris pour remporter ce match avec 66,7% sur la Smart Acca.

Les Wanderers ont perdu six de leurs derniers matchs à l’extérieur à l’Etihad, mais ont réussi à faire le doublé contre City lors de la saison 2018/19.

City a depuis suivi cela avec un doublé la saison dernière et a maintenu sa forme solide tout au long de cette campagne.

Man City est clairement le favori avec les bookmakers et Smart Acca les soutenant pour une victoire sur les Wolves

Chelsea affronte une équipe de Leeds en difficulté lors de l’un des coups d’envoi de 15 heures et a un taux de pourcentage légèrement supérieur à celui de City, avec 72,7.

Les Blues ont remporté leurs quatre derniers matches de championnat à domicile contre United, ce qui n’augure rien de bon pour une équipe qui n’a gagné que trois fois cette saison et qui n’atteint pas la marque offensivement.

Liverpool accueille Aston Villa pour une occasion mémorable alors que Steven Gerrard revient dans le club pour lequel il a disputé plus de 500 apparitions et marqué plus de 100 buts.

L’équipe de Jurgen Klopp a le pourcentage le plus élevé du week-end lors du filtrage dans le Smart Acca pour afficher le résultat du match avec les statistiques de la saison.

Un énorme 78,3% voit les Reds énormes favoris contre une nouvelle équipe de Villa.

West Ham affrontera Burnley dimanche après-midi alors que David Moyes a connu des performances exceptionnelles cette saison à la fois en championnat et en Europe.

Newcastle a remporté son seul match cette saison contre Burnley le week-end dernier et espère une victoire improbable à Turf Moor.

L’équipe de Sean Dyche n’a gagné qu’une seule fois et il ne semble pas que sa fortune va changer contre une équipe solide en quête de places en Ligue des champions.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil Smart Acca.

Vous pouvez ensuite filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Dans ce cas, l’application répertorie les équipes qui l’ont emporté cette saison plus que leurs adversaires en Premier League.

Sélectionnez la compétition ou le jour que vous souhaitez voir, match ou joueur puis sélectionnez le filtre dans ce cas c’est tout au long de la saison

Liverpool et Chelsea sont les deux premiers résultats dans ce cas en raison de leurs victoires jusqu’à présent et encore plus parce que leurs adversaires ont davantage lutté pour réduire leur propre pourcentage Offres d’inscription de nouveaux clients

