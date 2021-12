Smart Acca conseille à Brighton, Man United, Tottenham, Man City et Liverpool de gagner en Premier League ce week-end de Noël

L’action de Premier League reprend dans son intégralité ce week-end après Noël après une multitude de reports la semaine précédente en raison de Covid-19.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

getty

Mohamed Salah a déjà marqué 15 buts en Premier League cette saison

Cristiano Ronaldo fait sa fête après son but contre Newcastle plus tôt cette saison

Le Smart Acca de cette semaine a fait pencher un quadruple sur Brighton, Man United, Tottenham, Man City et Liverpool tous pour gagner à 5.97/1.

Ces équipes sont toutes les plus élevées, sur la base des statistiques du Smart Acca lors de la recherche des résultats de ce week-end en face à face.

Les équipes énumérées ci-dessus ont toutes un excellent bilan contre leurs prochains adversaires le lendemain de Noël et le 27 décembre.

Le premier sur l’accumulateur est Brighton qui a une statistique de 100% sur l’application alors qu’il affronte Brentford après avoir gagné contre eux plus tôt dans la saison 1-0.

Manchester United est également le favori de son match festif à Newcastle, qui n’a gagné qu’une seule fois cette saison.

Le Smart Acca aime Man United, Tottenham et Man City ce week-end en fonction de leur bilan face à face contre leurs adversaires

Tottenham affrontera Crystal Palace le 26 décembre, mais ils ont un bon bilan contre les Eagles avec plus de 70% de soutien.

Les Spurs n’ont perdu que deux fois lors des 12 derniers matches contre Palace et les ont même battus 4-1 la saison dernière grâce aux doublés de Gareth Bale et Harry Kane.

Liverpool a également de bonnes chances de remporter son match contre Leeds qui se bat vers le bas du tableau

Man City vole haut en haut de la table et profitera de Noël en haut de la table, mais ils auront hâte de continuer leur course vers la nouvelle année.

Les Citizens marquent également gratuitement et affrontent Leicester City, milieu de tableau, le lendemain de Noël et les Foxes ont perdu huit de leurs dernières rencontres de Premier League contre eux.

Liverpool est largement favori pour remporter son match à domicile contre Leeds United lors du coup d’envoi du lendemain de Noël.

Deux joueurs, Mohamed Salah et Diogo Jota ont marqué plus de buts que toute l’équipe de Leeds jusqu’à présent cette saison et sont sur le point de poursuivre leur série de buts contre une équipe qui a du mal à défendre pour le moment.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil Smart Acca.

Vous pouvez ensuite filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Vous pouvez sélectionner votre propre acca en filtrant à travers les options, dans ce cas, c’est par matchs de Premier League, résultat de match et face à face

Vous pouvez même parcourir la liste des joueurs qu’il génère et choisir votre propre accumulateur avec la forme de but des joueurs telle que récente ou tout au long de la saison.

