Smart Acca conseille à Cristiano Ronaldo, Sadio Mane et Heung-Min Son de marquer ce week-end en Premier League

La Premier League revient ce week-end et tandis que de nombreux joueurs ont marqué pour leurs pays respectifs, les clubs qui ont besoin d’une victoire compteront sur eux pour marquer à nouveau pour obtenir trois points vitaux.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Cristiano Ronaldo a déjà sauvé Man United à plusieurs reprises cette saison

Smart Acca a poussé Cristiano Ronaldo, Heung Min Son et Sadio Mane à marquer dans leurs matchs pour un triplé soutenu par des statistiques à 10/1.

Lors de la recherche sur l’outil Smart Acca sur l’application talkSPORT EDGE, il est difficile d’ignorer la probabilité que Ronaldo marque.

Manchester United affronte une équipe de Watford qui a également besoin d’une victoire mais pour des raisons différentes.

Ole Gunnar Solskjaer est préféré pour quitter son rôle de manager si les choses ne s’améliorent pas bientôt, mais trois points pourraient donner le coup d’envoi à cette forme.

Considérant que, Watford de Claudio Ranieri espère que son nouveau rôle en tant que leur patron les sortira de la bataille de relégation.

Quelles que soient les circonstances, bien qu’il y ait des joueurs qui seront appelés à aider leurs équipes dans une partie cruciale de la saison, heureusement, l’outil Smart Acca peut aider à trouver ces joueurs.

Dans l’application, la recherche de buteurs à tout moment dans la ligue ce week-end, trois attaquants semblent les plus susceptibles de marquer dans leurs catégories respectives.

Heung-Min Son a un taux de notation de 100 pour cent lors de la sélection du filtre tête-à-tête.

Le prolifique buteur sud-coréen a une cote intéressante de 13/8 pour marquer contre Leeds

Son a marqué deux buts lors des deux derniers matches contre l’équipe en difficulté de Marcelo Bielsa et a bien envie de poursuivre cette course dimanche.

Sadio Mane a également un taux de réussite impressionnant de 71,4% en tant que buteur avec le filtre « À domicile/extérieur » et devrait marquer pour Liverpool qui accueille Arsenal dimanche.

Ronaldo apparaît en premier dans l’outil Smart Acca lors de la recherche au cours des cinq derniers matchs, après avoir marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues pour les Red Devils.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil.

Vous pouvez filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Le Smart Acca dans ce cas a répertorié les trois attaquants comme les plus susceptibles de marquer dans leurs matchs respectifs sur la base du calcul des statistiques des « 5 derniers matchs », « En face à face » et « À domicile/à l’extérieur ».

L’attaquant vedette de Liverpool est en tête des statistiques lors de la sélection d’un buteur à tout moment avec des statistiques à domicile/à l’extérieur

Une fois les sélections effectuées, vous pouvez parier sur les cotes indiquées en bas avec un énorme triplé de 10/1 sur ces attaquants

Lors de la sélection des cinq derniers matchs, Ronaldo est en tête des statistiques compte tenu de son taux de buts impressionnant lors de ses cinq derniers matchs et va sûrement prendre plaisir à jouer contre les Hornets qui occupent le 17e rang du classement.

Avis de contenu commercial : prendre l'une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s'appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.