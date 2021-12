Smart Acca conseille à Mohamed Salah, James Maddison, Mason Mount et Martin Odegaard de marquer lors des affrontements en milieu de semaine de Premier League

L’action de la Premier League reprend ce week-end au milieu d’un mois de décembre chargé, avec beaucoup d’entre eux face à huit matchs ce mois-ci seulement.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

.

Mohamed Salah a déjà marqué 21 buts cette saison dont 14 en Premier League

James Maddison en a marqué un autre le week-end contre Newcastle et en a maintenant marqué trois lors de ses quatre derniers matchs en championnat

Le Smart Acca de cette semaine a donné à Mohamed Salah, James Maddison, Mason Mount et Martin Odegaard un pourboire à un énorme 47.61/1.

Odegaard a atteint une très bonne forme en l’absence de buts des Gunners, il en a marqué trois lors de ses trois derniers et devra être à la hauteur de la tâche alors qu’ils accueillent West Ham.

Les Hammers sont deux places au-dessus d’eux dans la ligue, mais une victoire augmenterait la pression sur leur quête d’une place en Ligue des champions.

Le joueur de 22 ans s’est finalement installé dans le nord de Londres et pourrait être leur homme vedette s’il continue à marquer comme il l’est et en tête des statistiques de Smart Acca.

Tous ont en fait 60% 1+ buts marqués par match et en raison du filtrage par les cinq derniers matchs, il affiche les joueurs qui ont bien marqué ces derniers temps.

Le prochain sur la liste est Maddison qui avait eu du mal au début de la saison mais savoure le défi actuel dans lequel les Foxes se trouvent alors qu’ils ont bondi à la huitième place ce week-end.

Il a maintenant inscrit trois buts avec quatre passes décisives en quatre matchs et l’Anglais ne montre aucun signe d’arrêt.

Ces quatre joueurs créent un énorme acca basé sur les statistiques générées par l’outil Smart Acca

Mount a été superbe pour Chelsea, marquant trois buts lors de ses cinq derniers matches et prendra cette forme dans une équipe d’Everton en difficulté.

Il a également marqué trois buts lors de ses trois derniers matches de Premier League, ce qui fait de lui une perspective très menaçante contre les Toffees qui en ont concédé 28 lors de leurs 16 matchs.

Salah a également marqué lors de trois matches sur les cinq derniers, mais a décroché un doublé contre Everton il y a deux semaines pour porter son total à quatre sur cinq.

Il rejoint les quatre premiers de cette liste pour créer un énorme acca à près de 50/1, il en a même marqué 14 rien que dans la ligue et a déjà marqué dix matchs consécutifs, battant le record du club.

Les Reds affronteront Newcastle, qui se situe tout en bas du tableau par la différence de buts.

Les Magpies ont remporté leur premier match de championnat de la saison la semaine dernière et auront besoin d’un miracle pour vaincre le buteur gratuit de Liverpool à Anfield.

Comment utiliser Smart Acca

