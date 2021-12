Smart Acca conseille à Ruben Neves, Danny Rose et Tyrone Mings d’être brevetés alors qu’ils affrontent Liverpool, Man City et Leicester

Il y a d’énormes matchs ce week-end en Premier League et récemment, les cartes ont volé dans les derbies et les rivalités.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Tyrone Mings se retrouve souvent à faire inscrire son nom dans le livre de l’arbitre

Le Smart Acca de cette semaine a donné un pourboire à Ruben Neves, Luke Shaw, Danny Rose et Tyrone Mings à 47.96/1.

Le derby du Merseyside a vu sept cartons brandis mercredi soir, après le match houleux de mardi entre Leeds et Crystal Palace qui en a vu huit !

La sélection réussie des joueurs à délivrer récompense les parieurs avec des cotes généralement élevées et ce week-end, le Smart Acca a sélectionné trois candidats probables dans leurs jeux.

Le premier sur la liste basée sur les statistiques est Ruben Neves qui a déjà ramassé six énormes cartes en seulement 16 matchs.

Les loups affronteront Liverpool ce week-end et le milieu de terrain portugais aura fort à faire pour essayer d’arrêter la force offensive dominante de Mohamed Salah, Sadio Mane et Diogo Jota.

Danny Rose est un autre à être choisi parmi les matchs de ce week-end alors que son équipe de Watford s’y oppose avec Man City se dirigeant vers Vicarage Road.

Ils ont un record phénoménal où ils ont remporté 13 victoires consécutives contre l’équipe de Claudio Ranieri.

Rose affrontera probablement Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus et d’autres tout au long de la soirée de samedi et pourrait ajouter à son total de quatre cartes en 16 matchs.

Avec une carte identique de 25 % 1+ affichée par jeu et un nombre de cartes affiché dans autant de jeux, Tyrone Mings semble également un bon choix pour ramasser une carte avec une cote énorme de 3/1.

Aston Villa est bien percé à l’arrière sous Steven Gerrard, mais affrontera une équipe de Leicester City qui sévissait ces derniers temps avec Jamie Vardy et James Maddison parmi les buts récemment.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil Smart Acca.

Vous pouvez ensuite filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Dans ce cas, l’application répertorie les joueurs avec le plus de cartes de la saison et produit un pourcentage basé sur les matchs de ce week-end.

Sélectionnez Premier League dans le filtre de compétition, Joueur, Joueur à breveter, puis calculez les statistiques par saison – Ruben Neves a déjà vu le jaune six fois !

