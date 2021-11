Smart Acca donne des buts à gogo en Ligue des champions avec Robert Lewandowski, Duvan Zapata, Sadio Mane, Memphis Depay et Sebastian Haller pour tous marquer

La Ligue des champions produit souvent des buts et avec les huitièmes de finale en jeu, elle devrait continuer de la même manière cette semaine.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Lewandowski a été en feu en 2021

Smart Acca a permis à une multitude de buteurs, Robert Lewandowski, Duvan Zapata, Sadio Mane, Memphis Depay et Sebastian Haller de marquer dans leurs matchs pour un quintuple soutenu par les statistiques à 34,65/1.

Lors de la recherche sur l’outil Smart Acca sur l’application talkSPORT EDGE, il produit souvent Lewandowski pour marquer compte tenu de son record et de sa cohérence.

L’attaquant polonais a marqué sept buts en cinq matches, ce qui donne 80% de chances de marquer lors du match du Bayern Munich contre le Dynamo Kyiv mardi soir.

Dans la compétition, Lewandowski marque en moyenne deux buts par match après en avoir marqué huit en seulement quatre apparitions.

L’attaquant de Bundesliga a déjà inscrit 24 buts cette saison et semble prêt à poursuivre l’incroyable course alors qu’il regarde le Ballon D’Or.

De même, Zapata a marqué une fois dans chacun des cinq derniers matchs et a 100% à côté de son nom pour avoir marqué plus de 1 buts par match, ce qui le pousse à marquer une fois de plus contre Young Boys pour l’Atalanta.

Le Zenit dépendra de Dzyuba cette semaine lors de son match de Ligue des champions contre Malmö, qui en a également marqué cinq lors des cinq derniers matches.

L’attaquant russe a marqué deux doublés lors de ses cinq derniers matchs, ce qui lui donne un taux de réussite de 60% pour marquer plus de 1 buts par match.

Haller a été exceptionnel pour l’Ajax depuis son arrivée en janvier

L’Ajax est en pleine forme dans la compétition européenne et se rend à Besiktas, Haller a marqué quatre buts lors des cinq dernières compétitions pour l’équipe néerlandaise et devrait marquer à nouveau mercredi.

Mane de Liverpool a marqué trois buts au cours des cinq derniers matchs, ce qui lui donne également un taux de réussite de 60%.

Son but contre Arsenal samedi a assuré sa forme de buteur continue pour Jurgen Klopp.

Dans l’application, à la recherche de buteurs à tout moment dans la compétition européenne, de nombreux attaquants semblent les plus susceptibles de marquer dans leurs catégories respectives compte tenu de leurs records récents.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil Smart Acca.

Vous pouvez ensuite filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Dans ce cas, l’application a répertorié les attaquants comme les plus susceptibles de marquer dans leurs matchs respectifs en fonction du calcul des statistiques des « 5 derniers matchs ».

Sélectionnez les matchs de la Ligue des champions, la catégorie « Joueur » et le marché « Meilleur buteur à tout moment »

Une fois que vous avez sélectionné les statistiques à calculer à partir de l’outil, vous obtenez une liste de joueurs

Les joueurs qui ont le pourcentage de score le plus élevé au cours des cinq derniers matchs, sélectionnez simplement les joueurs que vous souhaitez ajouter à votre acca Offres d’inscription pour les nouveaux clients

