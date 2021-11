Smart Acca donne des conseils sur les victoires en Premier League de Manchester City, Liverpool, Arsenal, Wolves et Brighton

La Premier League crée souvent des liens dramatiques, surtout après une semaine de football européen, mais ce week-end, les équipes gagneront probablement contre de vieux ennemis comme elles en ont l’habitude.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Klopp et Hasenhuttl s’affrontent ce week-end alors que Liverpool a poursuivi sa belle forme

Ce week-end, Smart Acca a fait pencher Manchester City, Arsenal, Liverpool, Wolves et Brighton pour gagner dans leurs matchs pour un quintuple soutenu par les statistiques à 10,52/1.

Lors de la recherche sur l’outil Smart Acca sur l’application talkSPORT EDGE, il produit souvent des équipes comme City à gagner.

Dans ce cas, il a encore plus de raisons de le faire car ils ont remporté neuf de leurs dix matches de Premier League contre West Ham alors que Pep Guardiola était aux commandes.

Les Citizens ont un score global de 28-5 !

Les deux équipes reviennent de matches européens avec des victoires alors qu’elles mènent leurs groupes respectifs en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Mais City a gagné contre le PSG étoilé et a produit une démonstration exceptionnelle de talents de footballeur qui ne peut être ignoré avant ce match.

.

Guardiola a un bilan fantastique contre les Hammers

Pendant ce temps, le Smart Acca montre que les prétendants les plus probables ce week-end sont les Wolves qui affrontent Norwich et Brighton qui affrontent Leeds United.

Norwich n’a pas gagné contre les Wolves lors de leurs quatre dernières rencontres où les Canaries ont concédé un total de neuf buts.

L’équipe de Dean Smith a marqué trois buts au cours de ces matchs, mais deux d’entre eux étaient dans le match nul 2-2 contre les Wanderers en 2018 dans le championnat.

Les loups ont battu Norwich la dernière fois en 2020 en Premier League par trois buts à zéro à domicile et également à l’extérieur à Carrow Road 2-1 en décembre 2019.

L’équipe de Bruno Lage cherchera à poursuivre sa séquence de domination contre une équipe en difficulté à la suite de ses succès contre West Ham en forme et contre Everton au début de ce mois.

Brighton est également de sérieux prétendants ce week-end compte tenu de son bilan face à Leeds.

Les Seagulls ont remporté huit de leurs neuf derniers matches contre Leeds, remontant aux journées de championnat en 2014.

Les loups et Brighton ont un record de 100% contre leurs adversaires, plus élevé que City contre les Hammers

Arsenal est également bien placé pour battre Newcastle, et cela vient d’une énorme statistique dont les fans de United voudront peut-être détourner le regard.

Les Gunners ont remporté 16 de leurs 17 derniers matchs de Premier League contre Newcastle.

Les Magpies ont perdu chacun de leurs neuf derniers matches de championnat à l’extérieur contre les Gunners, tout en n’ayant pas réussi à marquer lors de chacun des cinq derniers.

Pour aggraver les choses, les hôtes n’ont jamais perdu un match de championnat à domicile contre l’équipe qui a commencé la journée en bas du tableau, remportant les huit derniers d’affilée par un total de 23-2.

Eddie Howe prendra en charge le seul club encore sans victoire dans les quatre premiers niveaux du football anglais cette saison.

.

Aubameyang a marqué lors de chacun des cinq derniers matchs contre Newcastle

De même, Southampton a un bilan inquiétant contre ses adversaires ce week-end.

Les Saints ont perdu sept de leurs huit derniers matches contre Liverpool.

Un voyage à Anfield entraînera un test gigantesque pour la partie côtière qui flirte actuellement avec la bataille de relégation après sa défaite la dernière fois.

Liverpool sera également à court de sang alors qu’il cherche à maintenir la pression sur ses rivaux pour le titre.

Les hommes de Jurgen Klopp occupent la troisième place du classement à seulement quatre points derrière Chelsea et un point derrière les champions actuels, Manchester City.

Sadio Mane a deux buts à son actif et une passe décisive contre son ancienne équipe et a poursuivi sa grande forme de buteur cette saison avec neuf déjà dans toutes les compétitions.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil Smart Acca.

Vous pouvez ensuite filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Dans ce cas, l’application répertorie les équipes avec la meilleure forme contre leurs adversaires lors des matchs du week-end.

Basé sur le calcul des statistiques de la section » Face à face » lors du choix du match, du résultat du match et des matchs de la Premier League en particulier.

Sélectionnez une compétition ou un jour, « Match » ou « Joueur » et une gamme de filtres dans ce cas, nous voulions voir comment les équipes s’en sortaient face à face

Man City et Arsenal figuraient parmi les meilleurs résultats car ils ont de fantastiques records de longue date contre leurs adversaires ce week-end

Liverpool était la dernière équipe que nous avons choisie pour un accumulateur 10.52/1 car les Reds sont également en grande forme Offres d’inscription de nouveaux clients

