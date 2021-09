Smart Business montre sa victoire contre Tottenham pour Crystal Palace

in

Alors qu’Odsonne Edouard entrait sur le terrain pour faire son Crystal Palace, personne ne se serait attendu à ce que 28 secondes plus tard, le Français marque son premier but pour le club.

Edouard a fait la une des journaux pour son premier doublé, mais les affaires intelligentes du sud de Londres peuvent leur permettre de passer sous le radar cette saison.

Performance dominante contre Tottenham

Le palais de Patrick Vieira a dominé une grande partie du match contre Tottenham, avant même que Japhet Tanganga ne reçoive un deuxième carton jaune.

La performance était un contraste frappant avec celle qui aurait été attendue sous Roy Hodgson. L’équipe locale se trouvait 10 mètres plus haut sur le terrain, apportant le jeu à ses visiteurs, sans camper dans sa propre moitié en attendant une ouverture pour contre-attaquer.

Seulement trois de leurs signatures estivales ont commencé à domicile contre leurs adversaires du nord de Londres, mais ces trois-là ont été essentiels pour les aider à sceller leurs trois premiers points cette saison.

Joachim Andersen et Marc Guehi ont formé un formidable partenariat après seulement trois matchs. La paire a gardé Harry Kane silencieux pendant les 90 minutes, ne lui laissant même pas le moindre espace pour forcer un tir au but.

Andersen, en particulier, s’est démarqué. L’arrière central danois a réalisé trois tacles, deux dégagements et une interception au cours des 90 minutes, récompensant Palace pour l’argent qu’ils lui ont déboursé pendant l’été.

Cependant, le plus impressionnant des partants était encore une fois Conor Gallagher. Le milieu de terrain en prêt de Chelsea a été une révélation pour Palace au milieu de terrain avec énergie et a inscrit le troisième but pour ajouter à son excellent début de saison.

Options pour le palais

Sur le terrain, contrairement aux saisons précédentes, Palace dispose d’options qu’il peut activer.

L’une des plus grandes critiques de Roy Hodgson était qu’il n’avait pas de plan b. L’ancien manager anglais s’est limité à une petite cohorte de joueurs et a été rigide dans les tactiques qu’il a utilisées.

Maintenant, cependant, il y a une variété de joueurs et de profondeur d’équipe à Selhurst Park. Odsonne Edouard est susceptible d’être l’attaquant de premier choix, mais en Christian Benteke, Palace a un homme cible qu’il peut transformer en retard dans les matchs ou dans les matchs qu’il peut poursuivre.

Au milieu de terrain, Vieira a le choix entre plusieurs options. La nouvelle recrue Will Hughes n’a pas atteint le terrain lors de la victoire contre Tottenham, témoignant des qualités de ceux sur le terrain.

L’ailier Michael Olise a finalement fait ses débuts contre l’équipe de Nuno Espirito Santo, et bien qu’il finira par obtenir une place de titulaire, Jordan Ayew pourrait continuer dans son rôle sur le flanc droit de Liverpool.

Et, il y a encore des joueurs vers lesquels revenir. Eberechi Eze devrait revenir en novembre, tandis que Nathan Ferguson entreprend également un retour.

