Smart City Bhubaneswar lance le cyclisme GoGreen, un parking intelligent et un parc sensoriel pour les enfants

La capitale d’Odisha, Bhubaneswar, qui fait partie des 100 « villes intelligentes », a lancé une initiative unique GoGreen en vertu de laquelle les résidents de la ville seront autorisés à faire du vélo spécial gratuitement tous les jeudis. Selon l’initiative lancée par Bhubaneswar Smart City Limited (BSCL), l’initiative GoGreen permettra aux habitants de la ville de profiter de MoCycle tous les jeudis pour leur travail ou leurs loisirs personnels sans aucun frais. L’administration de la ville a pris des mesures pour sensibiliser aux méfaits des émissions des véhicules et à une solution possible pour réduire les émissions de carbone.

Programme GoGreen du jeudi

Selon les informations sur l’initiative publiées par la BSCL, les résidents seront autorisés à faire du vélo tous les jeudis de 6 heures du matin à 20 heures du soir. Les résidents peuvent profiter des manèges gratuitement pendant la durée stipulée sans aucun frais à partir des stations de vélo situées dans différents centres de la ville. Les résidents doivent également prendre note qu’ils doivent avoir obligatoirement installé l’application Yana/Yulu sur leur appareil et maintenu un solde positif sur le compte pour bénéficier de l’installation. L’application peut être téléchargée sur le Play Store.

Autres mesures prises par la ville intelligente Bhubaneswar

Plus tôt cette semaine, la BSCL avait dévoilé un parc sensoriel unique dans la ville qui a été construit de manière à répondre aux besoins des enfants et des adultes ayant des handicaps différents. Le parc situé à Saheed Nagar a été équipé d’une salle de sport ouverte, de sentiers, de jouets adaptés aux enfants, le tout conforme aux directives d’accès universel qui les rendent aptes à être utilisés et pratiques pour la population à mobilité réduite de la ville.

L’administration municipale est également en train de construire un système de stationnement intelligent conçu à l’aide de capteurs qui contribueront au stationnement organisé des véhicules dans les zones surpeuplées de la ville. Actuellement, le système de stationnement intelligent est construit sur un tronçon entre la place Raj Mahal et la place Sishu Bhawan. En phase avec l’objectif de rendre la ville plus verte et respectueuse de l’environnement, des gaules sont également semées en bordure de la route Janpath dans la ville. Les travaux de semis, de taille et d’élagage des jeunes arbres sont actuellement entrepris sur un tronçon entre la place Sishu Bhawan et la place Rajmahal.

À propos de la mission des villes intelligentes

Lancée en 2015 par le gouvernement central, la Smart City Mission est un programme parrainé au niveau central qui vise à développer 100 villes intelligentes réparties dans différents États et territoires de l’Union du pays. Le programme vise à rendre les villes choisies durables et équipées d’équipements intelligents, notamment des bâtiments économes en énergie, un système de gestion des déchets solides liquides, une production d’énergie renouvelable et un système de transport vert.

