Smart Clock Essential de Lenovo intègre Google Assistant et ne coûte que 30 $

Le Lenovo Smart Clock Essential est tombé à 29,99 $ chez Lowe’s aujourd’hui. C’est inhabituel parce que Lowe’s n’est pas exactement l’endroit où aller pour les offres d’électronique. Pourtant, c’est un excellent prix et vous permet d’économiser au moins 20 $ sur ce qu’il coûte chez d’autres détaillants. L’horloge est toujours à 50 $ chez Best Buy, Walmart et autres. Et il peut se vendre jusqu’à 80 $ un mauvais jour. La baisse à 30 $ est l’une des meilleures que nous ayons jamais vues.

Petit prix bas

Lenovo Smart Clock Essentiel

Comprend une veilleuse avec trois niveaux de luminosité et des chiffres LED faciles à lire pour que vous sachiez toujours l’heure qu’il est. Avec Google Assistant, vous pouvez apprendre les nouvelles et la météo lorsque vous vous réveillez, écoutez de la musique ou contrôlez votre maison intelligente.

29,99 $ 50,00 $ 20 $ de rabais

Nous avons examiné le Lenovo Smart Clock Essential et lui avons attribué 4 étoiles sur 5. Ara Waggoner a déclaré: “Cette petite horloge n’est peut-être pas puissante, mais la fonctionnalité du menu d’alarme dédié et la veilleuse à commande vocale l’aident à gagner cette place convoitée sur votre table de chevet.”

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’horloge intelligente ne va pas révolutionner votre vie, mais elle pourrait rendre le réveil beaucoup plus pratique. Il dispose d’un écran de 4 pouces avec de grandes lumières LED faciles à lire qui vous indiquent l’heure. Les lumières sont réglables et il y a une veilleuse intégrée qui a également trois niveaux de luminosité. La veilleuse brille à partir d’un anneau de LED à l’arrière de l’horloge. C’est intelligent car cela n’interférera pas avec votre capacité à lire le cadran de l’horloge lui-même. De plus, vous pouvez l’utiliser uniquement pour éclairer votre chemin personnel sans interrompre le sommeil de quelqu’un d’autre.

Avec Google Assistant intégré, l’horloge devient bien plus. Utilisez-le pour écouter de la musique ou écouter des livres audio ou syntoniser votre station de radio préférée. Bien sûr, avec un assistant vocal, vous pouvez faire bien plus. Contrôlez toute votre maison intelligente, réveillez-vous aux nouvelles ou à la météo, faites fonctionner cette horloge avec plus de 40 000 appareils compatibles.

L’horloge a même un port USB intégré pour que vous puissiez charger votre appareil mobile préféré, ce qui en fait un accessoire clé à avoir sur votre table de nuit.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.