Smart Contract Global Marketplace Transient Network lève 1,2 million de dollars lors de la vente publique d’IDO

Transient Network, un marché mondial de contrats intelligents, a révélé dans une annonce récente qu’il avait levé 1,2 million de dollars à la suite de l’achèvement de son offre initiale de Dex (IDO).

Selon l’annonce, la plateforme a levé la somme sur deux rampes de lancement différentes, Genesis Pool et Lemonade. Il a levé 1 million de dollars via le premier et 200 000 $ via le second rampe de lancement avec 90 minutes.

Transient atteint des jalons dans ses projets de collecte de fonds

Outre la somme colossale que la plate-forme a pu collecter via sa vente publique d’IDO, elle a révélé qu’elle avait également levé des fonds impressionnants auparavant à différentes occasions avant l’IDO qui vient de se conclure.

Selon l’annonce, Transient avait levé 275 000 $ lors d’un tour de table auquel a participé une société de capital-risque, Exit Forward. Plus encore, la vente de jetons privés de la plate-forme lui a également permis de lever la somme de 1,2 million de dollars.

Le PDG de Transient Network, Beau Olson a commenté l’impressionnant événement de collecte de fonds en disant;

« Après un long chemin pour arriver ici, nous sommes absolument ravis et ravis d’avoir terminé nos levées de fonds privées et publiques – avec un certain nombre d’investisseurs passionnés et de rampes de lancement qui saisissent l’opportunité d’entrer au tout début de notre voyage à venir – nous particulièrement remercier nos investisseurs d’amorçage Exit Forward et les partenaires de la rampe de lancement GPool et Lemonade…. »

Transient présente « Amazon des contrats intelligents » accessible aux développeurs novices et vétérans

Transient Network a révélé qu’il construisait actuellement un marché mondial d’applications décentralisées (dApps) qui peut être facilement accessible aux utilisateurs n’ayant aucune connaissance en matière de codage pour créer des contrats intelligents pour des cas d’utilisation et des industries spécifiques.

Le projet est surnommé « Amazon of Smart Contracts », sa conception permettra aux développeurs amateurs d’utiliser la dApp appropriée sur le marché pour créer des contrats intelligents auto-exécutables et auto-exécutables.

Olso a également donné quelques détails sur le projet envisagé en disant : « … Chez Transient, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la mise en place de notre marché mondial des contrats intelligents, permettant aux codeurs et aux non-codeurs de tirer parti de nos contrats intelligents pour n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. «

Ainsi, les fonds récoltés à chaque levée de fonds permettront à la plateforme de faciliter la construction de « l’Amazon des Smart Contracts ».