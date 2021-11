Smart Factory : solution intelligente pour les entreprises intelligentes

(de gauche à droite) : Masafumi Himeno, directeur général de la division, Smart Factory Solutions, Panasonic Inde ; Manish Sharma, PDG, Panasonic India, Manish Misra, CIO, Panasonic India (IIC) et Atsushi Motoya, directeur, India Innovation Centre, Panasonic India.

Juste avant le début de l’épidémie de Covid-19, Panasonic avait présenté sa plate-forme compatible IoT et IA—Miraie. « Mirai » est « futur » en japonais tandis que « ie » signifie « maison ». La plate-forme répond aux besoins évolutifs des consommateurs d’interagir avec tous les appareils intelligents Panasonic (réfrigérateur connecté, lave-linge, ventilateur Wi-Fi, commutateurs numériques intelligents ROMA et prises et commutateurs de contrôleur Wi-Fi intelligents), leur offrant une gamme complète de solutions de vie connectée. pour une maison futuriste. La plate-forme a été conceptualisée et développée au Centre d’innovation indien de Panasonic à Bangalore.

Coupé au présent. Le conglomérat japonais de technologies diversifiées a présenté la plate-forme MirAIe Profactory, une solution industrielle IoT/Smart Factory développée localement au India Innovation Centre. Il s’agit d’une plate-forme de fabrication industrielle IoT pour la gestion des machines et des installations. Il est compatible avec différents types de machines, modèles et marques dans l’espace de fabrication.

Voici un bref aperçu de son argument de vente unique : Premièrement, il est plug-and-play, simple à utiliser et facile à faire évoluer. Deuxièmement, les données sont utilisables instantanément car elles éliminent le mappage fastidieux des balises de données. Troisièmement, un utilisateur peut générer une valeur immédiate car la plate-forme est livrée avec des applications prêtes à l’emploi sans aucun développement initial requis. Quatrièmement, la plate-forme se connecte à tout et intègre facilement les données de la machine dans votre usine numérique. Cinquièmement et le plus important, la plate-forme MirAIe Profactor fournit le contexte nécessaire pour permettre une action immédiate basée sur des points de données.

« MirAIe Profactory permettra aux fabricants indiens de numériser leurs opérations d’usine, permettant ainsi aux entreprises de réaliser le véritable potentiel de l’Industrie 4.0 », a déclaré Manish Sharma, PDG de Panasonic India. « La plate-forme utilise des technologies de la nouvelle ère telles que le cloud, l’IoT, l’analyse, l’application mobile pour n’en nommer que quelques-unes, pour gérer les opérations de bout en bout, ce qui améliore l’efficacité de la production, la qualité, l’identification des problèmes et la réduction des temps d’arrêt, créant des économies d’échelle, », a-t-il déclaré à FE en marge du lancement de MirAIe Profactory dans les installations de Panasonic Smart Factory Solutions India (PSFSIN) au Technopark de Jhajjar, dans l’Haryana.

La plate-forme MirAIe supprime l’intervention manuelle de l’acquisition des données de la machine et met l’ensemble de l’atelier dans la paume de votre main, a expliqué le responsable de Panasonic India. « Notre infrastructure cloud aide nos clients à analyser les données des machines en temps réel, à optimiser le fonctionnement des machines et à améliorer l’efficacité globale des équipements », a-t-il déclaré. La plate-forme collecte les données de n’importe quelle machine en connectant la passerelle MirAIe Profactory. Le logiciel de la passerelle traite les données de la machine en temps réel et les diffuse en toute sécurité vers le cloud MirAIe Profactory. La solution est actuellement disponible en quatre variantes et est personnalisable de base à avancée en fonction des besoins avec des fonctionnalités à valeur ajoutée. Il fonctionne avec succès chez une vingtaine de clients dans tout le pays.

« Les usines intelligentes sont des investissements commerciaux stratégiques », déclare Sharma. « Ils aident les fabricants à se lancer dans le numérique, à offrir un avantage concurrentiel, à innover et à améliorer l’efficacité globale de l’équipement (OEE) tout en économisant des coûts importants. Dans nos projets pilotes, nous avons constaté une augmentation de 8 à 15 % de la productivité des installations de fabrication. La plate-forme MirAIe Profactory de Panasonic vise à responsabiliser les entreprises en cours de transformation numérique.

Élaborant sur sa technologie et sa méthodologie sous-jacentes, Manish Misra, directeur de l’innovation, Panasonic India Innovation Center, a déclaré : « MirAIe Profactory est une solution unique pour les besoins de déploiement, de service et de veille économique. Il permet aux fabricants de concevoir des ateliers numérisés sans papier, d’améliorer l’efficacité des machines, de maximiser les opérations de l’usine, c’est-à-dire de surveiller l’efficacité de la production depuis l’approvisionnement jusqu’à l’assemblage fini.

La solution IIoT de Panasonic améliore les capacités grâce à l’intégration verticale, c’est-à-dire le matériel et les logiciels pour faire converger la technologie d’exploitation (OT) et la technologie de l’information (IT) pour avoir une vue complète. L’analyse des données améliore encore l’OEE en fournissant des informations en temps réel permettant aux entreprises d’optimiser les unités d’assemblage plus rapidement et efficacement grâce à des processus de maintenance prédictive, de surveillance en temps réel et de gestion de la qualité. « La surveillance à distance via mobile, un tableau de bord pour toutes les opérations avec une interface utilisateur unique sont quelques-unes des fonctionnalités supplémentaires qui aideront à automatiser et à assurer la gestion sans contact », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.