Smart Folios et Smart Covers pour iPad rafraîchis avec deux nouvelles couleurs printanières

Outre les mises à jour des étuis MagSafe pour iPhone et des bracelets Apple Watch, la société a également publié deux nouvelles couleurs pour l’iPad Smart Folio et les Smart Covers. Ces nouvelles couleurs sont «Orange électrique» et «Vert colvert». Ils sont disponibles pour tous les modèles d’iPad actuels.

Comme nous l’avons noté plus tôt dans la journée, Apple a également présenté une nouvelle variante blanche de la coque Magic Keyboard pour iPad Air et iPad Pro. Cette couverture n’est pas encore disponible à l’achat et ne sera probablement pas disponible avant qu’Apple ne commence à prendre les commandes du nouvel iPad Pro, mais les nouveaux Smart Folios et Smart Covers colorés sont disponibles maintenant et peuvent être livrés d’ici la fin de cette semaine.

Les Smart Covers d’Apple pour iPad mini et iPad de 8e génération sont au prix de 39 $, tandis que les iPad Air et 11 ″ iPad Pro Smart Folios sont au prix de 79 $. L’iPad Pro Smart Folio de 12,9 pouces coûte 99 $. Vous pouvez accéder directement à la fiche Google Play Store et choisir l’une de ces nouvelles couleurs ci-dessous!

