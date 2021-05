smart-ish, enfin ⋆ .

Vous avez sans aucun doute rencontré des interrupteurs d’éclairage enregistrés comme celui illustré ci-dessus si vous avez déjà passé du temps dans Airbnbs. Bon sang, peut-être en avez-vous dans votre propre maison intelligente. Aucun jugement, nous avons tous été là, c’est pourquoi je viens d’installer un module d’interrupteur mural Philips Hue dans ma propre maison.

De nombreux fans de maison intelligente peuvent retracer leur obsession aux toutes premières ampoules Hue lancées en 2012 en exclusivité sur l’Apple Store. Mais les ampoules Hue, comme toutes les ampoules intelligentes, sont livrées avec quelques prises. Premièrement, ils nécessitent une source d’énergie constante pour fonctionner. Cela signifie que vous perdrez le contrôle de cette ampoule Hue fantaisie suspendue au-dessus de votre table de cuisine dès que quelqu’un éteint l’interrupteur d’éclairage. Pour résoudre ce problème, de nombreuses personnes désactivent le mécanisme de commutation avec du ruban adhésif ou une plaque murale factice, pour se rendre compte que les commandes physiques sont utiles lorsque vous ou vos colocataires et vos invités ne pouvez pas être dérangés pour crier une commande ou retirer un téléphone. Ils achètent donc une télécommande Hue et la fixent au mur. Cette comédie d’erreurs est ensuite répétée encore et encore jusqu’à ce qu’ils aient une maison pleine d’interrupteurs muraux dépareillés et de préoccupations légitimes concernant les priorités de la vie.

Il existe une petite industrie artisanale de solutions de rechange pour cela, y compris le gradateur Aurora de Lutron qui se trouve au-dessus d’un interrupteur d’éclairage. Mais Philips ne l’a jamais abordé directement, jusqu’à présent. Le nouveau module d’interrupteur mural Hue à 39,95 $ résout ces problèmes en rendant la plupart des interrupteurs muraux Hue intelligents.

Notez que j’ai dit Hue-smart, pas intelligent. En effet, l’interrupteur que vous recâblez sur le module Hue ne peut contrôler que les ampoules Hue, pas les lumières régulières bon marché comme les autres interrupteurs intelligents. Néanmoins, il s’adresse aux fans de lampes intelligentes et d’interrupteurs intelligents en offrant les avantages des deux, à condition qu’ils puissent supporter le coût et le verrouillage de l’écosystème.

Bon produit

Permet à n’importe quel interrupteur mural de contrôler l’éclairage Hue Résout un problème séculaire d’ampoules Hue qui ne répondent pas Tous les avantages des ampoules et interrupteurs intelligents La batterie simplifie l’installation

Mauvaises choses

Fonctionne uniquement avec les lampes Hue, pas les ampoules standard Cher par rapport aux autres solutions d’interrupteurs intelligents Nécessite des connaissances de base du câblage domestique La batterie doit être remplacée après environ cinq ans

Le module d’interrupteur mural de Philips Hue, propriété de Signify, est un appareil beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. Fondamentalement, il s’agit d’une télécommande Zigbee sans bouton pour les lumières Hue. Vous ajoutez des boutons en câblant le module Hue à un interrupteur d’éclairage domestique standard. Le module interrupteur + Hue fonctionne comme une télécommande Hue, qu’il soit caché à l’intérieur du mur ou non, car le module Hue est alimenté par une seule pile bouton CR2450 (incluse). Cela vous permet de vous assurer que le module Hue et le commutateur fonctionnent correctement avec votre configuration Hue avant de tout connecter au mur. Cela signifie également que vous devrez tout démonter à un moment donné dans le futur pour remplacer la batterie, mais pas pendant au moins cinq ans, selon Philips Hue.

Le module Hue alimenté par batterie peut être testé avant de l’installer à l’intérieur du mur.

J’ai pu installer un module d’interrupteur Philips Wall Hue derrière l’interrupteur existant dans ma buanderie en une quinzaine de minutes. Les étapes étaient assez simples, mais vous aurez besoin de suffisamment d’espace vide dans le boîtier de câblage derrière le commutateur pour accueillir le module de commutation Hue 4,3 x 1,0 x 3,8 cm (0,51 x 0,39 x 1,5 pouce). Vous devriez également être à l’aise avec l’électricité domestique – sinon, trouvez quelqu’un qui est ou appelez un électricien.

Tout est inclus avec le module d’interrupteur mural Hue. Cela peut paraître compliqué, mais ce n’est pas le cas.

Le module de commutation Hue câblé à mon interrupteur mural et les anciens fils ménagers redirigés dans le connecteur de fil orange.

L’installation est simple à l’aide de didacticiels vidéo fournis par Philips Hue. Après avoir coupé l’alimentation de mon disjoncteur, j’ai retiré l’ensemble de l’interrupteur du mur. J’ai ensuite déconnecté les deux fils électriques connectés à mon interrupteur à bascule et les ai redirigés dans un petit connecteur de fil fourni par Hue pour fermer le circuit et m’assurer que ma prise d’ampoule n’est jamais sans alimentation. J’ai ensuite branché une paire de fils fournie par Hue dans le module Hue et de nouveau à l’interrupteur d’éclairage aux mêmes endroits où les deux fils ménagers ont été retirés.

Le module de commutation Hue est ajouté à l’application Hue et au pont Hue (obligatoire) comme n’importe quel éclairage ou accessoire Hue. Après avoir assigné le module pour contrôler l’ampoule Hue dans ma buanderie, il ne restait plus qu’à rentrer le module de commutation Hue dans le boîtier mural et à remonter l’interrupteur.

Le module Hue peut être affecté pour contrôler plusieurs lumières Hue dans une pièce ou une zone définie par Hue, ou juste une ampoule Hue dans mon cas. Le commutateur peut être réglé pour fonctionner comme un simple marche / arrêt ou pour faire défiler les scènes de teinte prédéfinies attribuées à une, deux ou trois pressions.

L’application Hue permet d’attribuer des scènes aux pressions sur les boutons.

Les scènes ne fonctionnaient pas très bien sur mon interrupteur à bascule car une «pression» n’est enregistrée qu’après un mouvement marche / arrêt, ce qui signifie que je devrais basculer l’interrupteur vers le haut, le bas, le haut, le bas, le haut pour basculer la scène attribuée à la troisième presse. Et comme ma buanderie ne nécessite pas d’éclairage d’ambiance de toute façon, je suis allé avec la simple bascule marche / arrêt.

Le module d’interrupteur mural Philips Hue résout le problème de quelqu’un qui fait basculer l’interrupteur d’éclairage et rend l’ampoule intelligente inutile. Bien qu’il manque parfois un battement, le commutateur change d’orientation. Au fil des semaines où je l’ai installé, j’ai remarqué que le fait de basculer l’interrupteur vers le haut allume la lumière certains jours et l’éteint d’autres. Cela signifie que le module n’a pas réussi à déclencher la lumière quelque part en cours de route malgré son installation au milieu de ma maison relativement petite qui est recouverte d’un fort signal Zigbee créé par dix autres lumières Hue et accessoires enfichables.

Pour tester le taux d’échec, j’ai allumé et éteint l’interrupteur 100 fois avec un intervalle d’une seconde entre les deux. La lumière n’a pas répondu de manière appropriée cinq fois, ce qui se traduit par un taux d’échec de 5%. Ce n’est pas un gros problème à moins que vous ne soyez persévérant dans de telles questions. Pour ma part, je crois que lorsqu’un interrupteur est en position haute, la lumière doit toujours être allumée, tout comme le papier hygiénique doit être déroulé vers l’utilisateur et les tapis de bain sont destinés au séchage des pieds mouillés. Ces choses ne sont pas négociables chez moi.

L’application Hue ne peut pas non plus être configurée pour que le module d’interrupteur mural éteigne automatiquement une lumière après une période de temps définie. Ce serait idéal pour ma buanderie, qui est en fait un placard qui n’est utilisé que quelques minutes à la fois pour charger et décharger le linge. En tant que tel, après quelques semaines, j’ai fini par ajouter un capteur de mouvement d’Aqara à la pièce pour éteindre automatiquement la lumière lorsque le mouvement n’est plus détecté. (Vous pouvez également vous en tenir à l’écosystème Hue et utiliser à la place un capteur de mouvement Hue à 39,99 $ plus performant.)

Autres notables:

Le module dispose de deux entrées lui permettant de contrôler deux interrupteurs simples ou une unité à double bascule. Le module fonctionne également avec des interrupteurs à bouton-poussoir qui ont l’avantage de rendre les lumières dimmables. Le module allume et éteint les lumières en douceur, pas soudainement avec un flash.

Donc, maintenant, j’ai une ampoule Hue à 14,99 $, un module d’interrupteur mural Hue à 39,95 $ et un capteur de mouvement à 15 $ pour remplacer l’ampoule LED à 99 cents que j’utilisais auparavant. C’est un coût total de 70 $ pour automatiser une tâche simple et économiser un peu d’énergie, tout cela parce que je n’ai pas appris à mes enfants comment éteindre une ampoule à 1 $.

Est-ce que ça valait le coup?

Ça dépend. Si vous êtes comme moi et que vous pouvez vous permettre d’être irrationnellement enthousiasmé par l’éclairage intelligent et de profiter des heures passées à configurer des outils open source comme HomeBridge pour fonctionner sur un Raspberry Pi, alors oui, cela en vaut la peine. Pour tout le monde, c’est un peu compliqué.

Le module d’interrupteur mural Philips Hue a le pouvoir d’unir deux camps opposés d’automates domestiques qui, sans surprise, ont une religion sérieuse en ce qui concerne la primauté des ampoules intelligentes par rapport aux interrupteurs intelligents.

Les fanatiques des ampoules intelligentes vantent le contrôle qu’ils ont sur la couleur et les options de gradation de leurs lumières. Les ampoules Hue, par exemple, sont compatibles avec la fonction d’éclairage adaptatif d’Apple permettant aux lumières Hue d’être automatiquement ajustées pour des couleurs plus froides pendant la journée et des couleurs plus chaudes la nuit. C’est bien, mais il y a toujours ce problème avec les commutateurs qui tuent le pouvoir. Les fanatiques des interrupteurs intelligents, quant à eux, profitent d’une sélection infinie de plaques frontales décoratives bon marché et de types d’interrupteurs parmi lesquels choisir, ainsi que d’ampoules standard bon marché. Mais ils se limitent à basculer l’alimentation ou à atténuer la lumière, à ne pas changer sa couleur ou à contrôler discrètement différentes ampoules sur le même circuit.

Le module Hue est un pont entre l’éclairage intelligent et les interrupteurs intelligents, avec les avantages des deux

Le module Hue relie parfaitement ces deux mondes, offrant les avantages des deux. Les inconvénients sont une complexité accrue pour les fanatiques des ampoules intelligentes (qui finissent souvent par acheter des télécommandes physiques de toute façon) et un coût accru pour les fanatiques des commutateurs intelligents. C’est une option particulièrement attrayante pour quiconque peut se permettre d’investir massivement dans l’écosystème Philips Hue d’appareils riches en fonctionnalités de haute qualité qui fonctionnent sur toutes les principales plates-formes de maison intelligente.

Le module Hue n’est pas fait pour vous si vous cherchez à rendre intelligentes les ampoules ordinaires bon marché. Pour cela, il existe une pléthore d’alternatives. J’ai installé un tas de commutateurs et de gradateurs Z-wave de Duewi, par exemple, mais plusieurs solutions Zigbee sont également disponibles qui se trouvent derrière vos commutateurs existants, tout comme le module Hue. Aqara, par exemple, fabrique des modules d’interrupteurs muraux peu coûteux (et parfois difficiles à trouver) (avec et sans neutre) qui rendent les interrupteurs existants intelligents, mais sont alimentés par le secteur et fonctionnent avec n’importe quel éclairage standard, contrairement au module Hue. Vous pouvez même améliorer les choses avec les excellents interrupteurs et variateurs de remplacement de Lutron si vous en avez les moyens.

Si vous avez déjà investi dans Hue, ou que vous souhaitez l’être, le module d’interrupteur mural Philips Hue fait bien deux choses. Il résout parfaitement le problème des ampoules qui ne répondent pas connectées à des interrupteurs muraux qui ont longtemps tourmenté les lampes intelligentes Hue, tout en vous permettant de profiter à la fois des éclairages intelligents et des interrupteurs intelligents. Le module d’interrupteur mural Philips Hue est maintenant disponible en Europe pour 39,95 € / 34,99 £ et arrive aux États-Unis fin juin pour 39,95 $.

Photographie de Thomas Ricker / The Report Door