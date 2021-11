Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro, c’est ainsi que sont les nouvelles serrures intelligentes de Nuki | La technologie

Nuki vient de présenter deux nouvelles serrures qui arrivent pour sécuriser les portes et, en plus, nous n’avons pas besoin de clés pour les ouvrir.

Les téléphones portables ou les montres ne sont pas les seuls appareils intelligents. Ces dernières années, une série d’appareils conçus pour la maison sont apparus sur le marché et dont le but est d’éloigner les personnes indésirables. Oui, nous parlons de serrures intelligentes.

Ces gadgets semblent être venus pour rester et Nuki a de nouvelles propositions qu’il vient de présenter ce jour. Les nouvelles serrures sont la Smart Lock 3.0 et la Smart Lock 3.0 Pro, deux gadgets qui essaient de vous faire oublier vos clés et d’assurer la sécurité de votre maison.

Ces deux serrures intelligentes sont la troisième génération d’appareils de ce style, elles atterrissent donc avec des améliorations à la fois en termes de conception et de performances. Le modèle Smart Lock 3.0 et le modèle Smart Lock 3.0 Pro maintiennent l’installation pratique sans aucun type de trou ou de travail dans la porte.

Au niveau des performances, les différences résident dans le fait que le modèle Smat Lock 3.0 de Nuki est une mise à jour par rapport à la version précédente, tant la gestion via le Nuki Bridge est maintenue. Le modèle qui arrive avec le patronyme Pro le fait grâce au fait qu’il intègre désormais une batterie et n’a pas besoin du lien susmentionné pour être géré à distance.

Nuki a réussi à rendre le modèle Pro bien au-dessus du modèle plus conventionnel, cela peut sembler quelque chose qui ne doit pas être pris en compte, mais cela a également rendu le prix de la serrure de base moins cher. Le modèle Smart Lock 3.0 reste à 149 euros et monte à 249 euros dans le modèle Pro.

N’oubliez pas que Nuki n’a pas seulement introduit ces nouvelles serrures aujourd’hui. Ils ont également lancé une série d’accessoires comme le Nuki Door Sensor qui permettra de connaître l’état de la porte, de savoir si elle est fermée ou ouverte depuis le téléphone portable, il est proposé au prix de 39 euros.

De plus, mélangeant le classique et le moderne, Nuki a annoncé un cylindre universel qui a passé les normes de sécurité SKG et qui permettra d’ouvrir la porte avec la clé physique, même si la serrure Nuki a la porte verrouillée de l’intérieur. Tout cela grâce à un double embrayage, le prix sera de 79 euros.