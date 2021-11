Smart Lock d’août atteint 169 $ pour le Cyber ​​Monday 2021, aujourd’hui seulement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La dernière version de la serrure phare d’août est très populaire en ce moment. En fait, la serrure intelligente Wi-Fi d’août (4e génération) est la serrure intelligente la plus vendue sur Amazon. Nous ne parlons pas seulement de nouvelles serrures intelligentes ou de serrures haut de gamme. C’est le produit n°1 dans toute la catégorie des serrures. C’est un accomplissement incroyable quand on considère le nombre d’options différentes qui existent. Et maintenant, l’offre du Cyber ​​Monday d’août Lock que tout le monde attendait est enfin arrivée !

Quiconque possède l’une de ces formidables serrures vous dira que la Smart Lock Wi-Fi d’août est une bonne affaire à 229,99 $. Si vous en obtenez un pendant qu’il est en vente pour le Cyber ​​Monday 2021, vous ne paierez que 169,99 $. Cela bat le prix bas de tous les temps de ce modèle populaire !

Wi-Fi d’août, (4e génération) Smart Lock – S’adapte à votre pêne dormant existant en quelques minutes, Argent Prix catalogue : 229,99 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 60,00 $ (26%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres du Cyber ​​Monday du verrouillage d’août 2021

Bien sûr, le Smart Lock Wi-Fi d’août possède toutes les fonctionnalités standard que vous attendez de n’importe quelle serrure intelligente. Mais ce dernier modèle d’août ajoute également plusieurs fonctionnalités uniques. De plus, vous bénéficiez d’une compatibilité avec les trois meilleurs assistants vocaux au monde. Peu importe que vous utilisiez Alexa, Google Assistant ou Siri. Quoi qu’il en soit, août vous couvre.

Pour une durée limitée, la dernière serrure d’août offre une formidable remise sur le Cyber ​​Monday. Cela signifie que le moment est venu de comprendre pourquoi il s’agit de la nouvelle serrure intelligente dont tout le monde parle.

À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la journée du Cyber ​​Monday, vous pouvez obtenir le Smart Lock Wi-Fi d’août de 4e génération pour seulement 169,99 $. Le prix de détail régulier est de 229,99 $, il s’agit donc d’un rabais énorme !

Pourquoi tout le monde aime-t-il le mois d’août ?

August est un rare exemple d’une entreprise qui a contribué à populariser une nouvelle catégorie de produits à son apparition, et pourtant, elle reste aujourd’hui l’une des meilleures marques de cette catégorie. Qu’est-ce qui fait le succès des serrures intelligentes August, demandez-vous? Nous pensons que cela se résume à trois choses principales.

Premièrement, les serrures intelligentes August sont merveilleusement simples à installer. La partie extérieure de votre pêne dormant avec la clé reste en place et seule la partie intérieure de votre serrure est échangée. Deuxièmement, les serrures August sont sécurisées et fiables, et la société les améliore constamment avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Et troisièmement, les serrures d’août sont très abordables par rapport à la concurrence – et c’est particulièrement vrai aujourd’hui.

Les Smart Lock Wi-Fi d’août (4e génération) est la dernière et la plus grande serrure du catalogue de l’entreprise. Il possède toutes les fonctionnalités que les gens adorent des modèles antérieurs d’août, ainsi que de nouveaux ajouts tels que la compatibilité avec les trois principaux assistants vocaux, notamment Alexa, Google Assistant et Siri. Ce modèle a un nouveau design raffiné qui est toujours immédiatement reconnaissable comme une serrure August, et il est toujours aussi facile à installer.

La dernière serrure d’août est la nouvelle serrure la plus vendue sur Amazon en ce moment. Et comme nous l’avons dit, cela inclut à la fois les serrures intelligentes et les serrures traditionnelles. Ne manquez pas cette superbe offre d’août sur le Cyber ​​Monday 2021 ! Ce prix dure jusqu’à la fin de la journée du Cyber ​​lundi 29 novembre.

Un autre accord sur le Cyber ​​Monday du mois d’août

Si vous êtes un grand fan d’août mais que vous voulez dépenser moins d’argent, nous avons ce qu’il vous faut. Le modèle de 3e génération s’appelle simplement le Serrure intelligente d’août, et il est également réduit en ce moment. Entre cette offre Smart Lock Cyber ​​Monday d’août et l’énorme remise de 51 $ sur le modèle de 4e génération, il y en a certainement pour tous les goûts.

Ne manquez pas cette grande vente du Cyber ​​Monday 2021 !

August Smart Lock, 3e génération – Argent Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 91,53 $ Vous économisez : 58,46 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

