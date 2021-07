Smart Money redevient haussier sur l’éther, le bitcoin et les crypto-monnaies

Au cours du week-end, les prix des crypto-monnaies se sont encore redressés, l’éther atteignant près de 2 400 $.

Depuis la chute du week-end dernier à 1 720 $, Ether a grimpé d’environ 40 % et se négocie actuellement autour de 2 270 $.

Malgré cette dernière augmentation de prix, le taux de financement sur les contrats perpétuels Ether est soit négatif, soit extrêmement bas à 0,005%. Avec cela, le prix de l’Ether est désormais inférieur sur le marché à terme de Binance à celui du CME, éliminant ainsi l’opportunité d’arbitrage pour les investisseurs institutionnels.

« La base de sept ETH natif crypto (par exemple, Binance, Huobi) est désormais inférieure à la base de sept ETH de CME pour la première fois depuis la mise en ligne des contrats à terme CME ETH. On dirait que les baby-boomers se sentent optimistes sur la crypto (argent plus intelligent IMO) », a noté le trader CL d’eGirl Capital.

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Ether est également à la hausse avec le prix. Le total des intérêts ouverts est maintenant passé à 5,57 milliards de dollars, contre 4,43 milliards de dollars fin juin, mais toujours en baisse significative par rapport au pic de 11,6 milliards de dollars atteint début mai, selon Bybt.

Sur la principale bourse Binance, l’OI sur les contrats à terme sur Ether est de 534,16k ETH. En termes d’USD, c’est 1,21 milliard de dollars, contre 935,45 millions de dollars mais en baisse par rapport à 2,56 milliards de dollars le 10 mai. En ce qui concerne Bitcoin, Binance a maintenant 88 000 BTC en OI, alors qu’il y a environ 11 jours, c’était 81,2k BTC, ce qui en soi était une augmentation par rapport à 57 000 BTC ATH deux jours auparavant.

Au milieu de tout cela, la capitalisation boursière stablecoin a dépassé les 111 milliards de dollars, représentant 7,7% de la capitalisation boursière totale de la crypto. Jusqu’à présent en 2021, la croissance de la capitalisation boursière stablecoin est de 3,7x, dépassant de loin la croissance totale de la capitalisation boursière de la crypto YTD de 1,9x.

Tether (USDT) reste le stablecoin dominant avec près de 62,9 milliards de dollars d’approvisionnement en circulation, capturant 58,56 % de part de marché. L’USDC, avec une capitalisation boursière de 24,3 milliards de dollars, n’est pas loin derrière, avec une part de marché de 23,62 %.

Même les algo-stables comme TerraUSD, Fei, Liquity et Frax affichent une croissance prometteuse, représentant désormais environ 8% de la capitalisation totale du marché stablecoin.

Les Stablecoins connaissent une croissance, en particulier après le crash du marché alors que les investisseurs en crypto-monnaies ont envahi les écuries à la recherche d’un certain rendement. Lors de la vente massive de mai, la part de marché combinée de l’USDC et de l’USDT a atteint un niveau record de 7 % en pourcentage de la capitalisation boursière totale de la cryptographie, contre seulement 3 %.

Ethereum, bien sûr, détient la plus grande part du gâteau aux pièces de monnaie stables, avec 73,4 milliards de dollars sur les 111 milliards de dollars d’approvisionnement émis sur sa blockchain.

En termes de protocoles, dans le secteur des prêts, la valeur totale verrouillée (TVL) dans Aave v2 a une valeur de 6,73 milliards de dollars de pièces stables, dans l’espace DEX, Curve capture 3 milliards de dollars dans des écuries, tandis qu’en tant qu’agrégateur de rendement, Yearn a 1,13 milliard de dollars d’écuries sur sa plateforme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.