Smart Tech : l’avenir de la mobilité via la géolocalisation

Megha Yethadka

Vous êtes déjà entré dans un supermarché et avez dû pousser le chariot dans cinq allées pour atteindre le sac de farine pour lequel vous êtes venu ? C’est l’intelligence de localisation en jeu. La plupart des grandes chaînes de supermarchés placent les articles et les fournitures de manière stratégique, de manière à vous faire parcourir plusieurs allées, explorer plus de produits et acheter des choses que vous n’aviez pas prévu d’acheter. Le résultat est évident : des ventes plus élevées.

Imaginez maintenant que l’intelligence de localisation soit utilisée pour étudier les tendances dans les villes, en évaluant des poches particulières et le moment de la journée où la demande de transport est la plus élevée. Les données sont utilisées par les planificateurs et les entreprises de mobilité pour placer stratégiquement les options de transport au bon moment au bon endroit. Les entreprises de mobilité basées sur la technologie exploitent des pétaoctets de données pour évaluer la demande, l’offre, les fermetures de routes et proposent des itinéraires personnalisés pour mieux estimer et minimiser le temps et les déplacements entre les emplacements.

L’avenir de la mobilité s’articulera autour de cinq thématiques : multimodale, partagée, autonome, connectée et éco-responsable. L’utilisation de l’intelligence de localisation est essentielle pour que les cinq domaines fonctionnent avec une efficacité optimale. Les nouveaux développements dans les données de localisation doivent être considérés en conjonction avec les développements dans d’autres secteurs—connectivité, autonomie et énergie. Avec des données et une technologie de localisation précises et précises, l’industrie commencera à passer de la conception d’un véhicule en tant que machine à un appareil IoT.

Les données de localisation stockées et interprétées par les programmes permettront également aux gouvernements de mieux planifier les villes intelligentes du futur. Des villes mieux planifiées signifieraient également que le transport multimodal continu serait une réalité. On pourrait faire du vélo partagé jusqu’à une station de transport en commun, prendre un train jusqu’à une destination intermédiaire, de là faire un trajet partagé jusqu’à la destination finale. L’un des principaux leviers pour permettre une expérience fluide tout au long de ce voyage multimodal est une meilleure intelligence de localisation.

Plusieurs constructeurs automobiles utilisent également l’intelligence de localisation pour développer des systèmes avancés d’aide à la conduite, qui sont également à la base du développement des véhicules autonomes et même des véhicules volants. Les cartes sont actuellement consommées en deux dimensions. L’ajout de plus de précision et de connectivité facile pour transférer les données permet de créer un routage plus efficace. Imaginez permettre aux camions de parcourir un chemin avec une pente moindre ou imaginez une meilleure prédiction des besoins de mobilité de la chaîne d’approvisionnement. L’utilisation de meilleures données de localisation fournit des données plus efficaces sur des itinéraires plus rapides pour les ramassages et les déposes.

À travers la pandémie et les différentes zones de confinement créées pour isoler les cas de Covid, l’intelligence de localisation a été cruciale pour rediriger les véhicules, réduisant ainsi l’exposition des conducteurs et des passagers. La conformité de la circulation est un autre domaine qui utilise l’intelligence de localisation en fournissant des informations sur les limites de vitesse. Cet outil est également bénéfique pour les organismes d’aménagement afin de mieux connaître les limites de vitesse sur des tronçons particuliers.

La technologie d’intelligence de localisation est également une étape vers la commodité des utilisateurs. Nous avons tous été confrontés à des défis lorsque nous cherchions une place pour garer notre véhicule. Imaginez l’intelligence de localisation, associée à des véhicules connectés, vous guidant vers une place de stationnement disponible dans votre commune sans que vous ayez à faire le tour de chaque pâté de maisons. Au cours des prochaines années, l’intelligence de localisation sera exploitée pour simplifier la vie, économiser du temps et des ressources, tout en augmentant l’efficacité opérationnelle des entreprises progressistes.

L’écrivain est directeur principal, Global Scaled Solutions, Uber

