Smart TV Android Blaupunkt Cybersound 55 pouces : transformez votre maison en salle de cinéma

L’essentiel : que vous regardiez des chaînes satellite simples ou les derniers films et émissions sur Prime Video, Netflix ou YouTube, tout ce que vous voulez, c’est un bon affichage et une excellente qualité sonore.

L’achat d’un nouveau téléviseur peut être une tâche intimidante de nos jours – il y a tellement de marques et de modèles disponibles sur le marché avec leurs propres spécifications et prix. En outre, avec autant de jargon technologique (HD, LED, OLED, HDR, 4K, 8K, etc.), le consommateur est tout simplement submergé. De plus, si vous avez observé, la plupart des gens branchent leurs téléviseurs intelligents avec un système audio supplémentaire ou une barre de son pour obtenir un son de type cinéma dans leur maison. À mesure que les derniers téléviseurs intelligents deviennent plus minces, il y a moins de place pour des haut-parleurs de qualité intégrés. L’essentiel : que vous regardiez des chaînes satellite simples ou les derniers films et émissions sur Prime Video, Netflix ou YouTube, tout ce que vous voulez, c’est un bon affichage et une excellente qualité sonore.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau téléviseur pour votre maison, les nouveaux téléviseurs intelligents Android de la société allemande d’électronique grand public Blaupunkt peuvent être une bonne option. La marque Blaupunkt TV a conclu un accord de licence exclusif avec le sous-traitant indien Super Plastronics (elle possède trois usines de fabrication situées à Noida, Una et Jammu et vend également Westinghouse TV, Kodak TV et Thomson TV en Inde) et a introduit six ‘ Les téléviseurs intelligents Android Cybersound fabriqués en Inde à partir de 14 999 Rs. Notre unité d’essai était la variante 55 pouces et nous avons été assez impressionnés par son fonctionnement général ; les visuels sont nets et clairs, les images sont réalistes, il y a une excellente qualité sonore avec plus de son surround. Voyons les détails les plus fins de cette offre Blaupunkt.

À Rs 40 999, ce téléviseur intelligent Android Blaupunkt Cybersound de 55 pouces peut sembler être proposé à un prix incroyablement bas par rapport à ses concurrents sur le marché, mais le Blaupunkt impressionne dès le départ. C’est une pièce d’équipement exquise et sans lunette. Le téléviseur Blaupunkt est doté d’un puissant haut-parleur de 60 W qui prend en charge les technologies Dolby Digital et Dolby TruSurround pour offrir une expérience auditive immersive avec un son surround profond. Cela vous permet de profiter du dialogue et de l’audio associé dans vos films, chansons et jeux vidéo préférés. Le téléviseur est équipé du système audio Dolby MS12 qui améliore le contenu audio à l’aide des technologies Dolby Atmos, Dolby Digital et DTX:X. Ce système audio améliore le son virtuel, règle les haut-parleurs et fournit des solutions audio avancées qui donnent vie au son surround dans chaque scène. Il existe un système d’exploitation Android 10, 2 Go de RAM, 8 Go de ROM et 4 haut-parleurs. De plus, il y a Bluetooth 5.0, deux ports USB, trois ports HDMI ainsi qu’une télécommande à commande vocale et un processeur ARM Cortex A53.

Qui ne regarde pas Netflix et YouTube de nos jours ? Ce que nous aimons du téléviseur Blaupunkt, c’est que sa télécommande est livrée avec les boutons Netflix, YouTube et Google Play, vous permettant d’accéder facilement à ces applications pour une visualisation rapide. Équipé de l’Ultra HD (4K), d’une résolution de 3840 x 2160 et du système Dolby Audio, vous pouvez être assuré d’une expérience cinématographique pour vos soirées cinéma à la maison. J’ai regardé beaucoup de films en anglais sur Prime Video et Netflix et j’ai été impressionné par certaines des qualités d’image les plus réalistes sur n’importe quel téléviseur ces derniers temps. Il s’agit d’un téléviseur ultra-mince, il n’occupera donc pas une grande partie de l’espace de votre pièce, les visuels sont absolument époustouflants et magnifiques, la qualité sonore s’apparente à apporter la salle de cinéma à votre domicile. Le téléviseur est très réactif, il n’y a aucun décalage.

Cette création Blaupunkt possède certaines des dernières fonctionnalités avancées de Smart TV pour un prix assez abordable et trouve donc une forte recommandation.

Prix ​​public estimé : Rs 40 999

